Công bố ranh giới lập quy hoạch công viên safari Ba Vì gần 300 ha

Tối 31.10, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) cho biết, sơ đồ vị trí, ranh giới dự án công viên safari Ba Vì đã được ban hành kèm theo Quyết định số 5648 của UBND TP.Hà Nội.

Sơ đồ vị trí ranh giới dự án công viên safari Ba Vì ẢNH: UBND XÃ BA VÌ

Cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Vì được giao đăng tải sơ đồ ranh giới trên cổng thông tin điện tử và trang Facebook của địa phương để người dân, đặc biệt là các hộ có đất nằm trong khu vực dự án, nắm bắt.

Chính quyền xã Ba Vì khẳng định, thông tin dự án này được mở rộng lên 580 ha như một số trang mạng không chính thống đăng tải là không chính xác.

Trước đó, ngày 10.9, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 5648 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty CP Tập đoàn bất động sản Mặt Trời làm nhà đầu tư dự án công viên Safari Ba Vì, với tổng vốn dự kiến khoảng 6.500 tỉ đồng.

Dự án được định hướng xây dựng thành công viên động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái, trưng bày và bảo tồn các loài động vật đặc trưng của Việt Nam và thế giới. Công viên phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đồng thời kết hợp nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Phối cảnh cổng vào công viên safari Ba Vì NGUỒN: UBND TP.HÀ NỘI

Trong tổng diện tích gần 300 ha này, đất cây xanh và mặt nước chiếm phần lớn với khoảng 244,9 ha (khoảng 81,8%). Đất thương mại dịch vụ chiếm 10,43 ha, khu du lịch - dịch vụ 16,11 ha, còn khoảng 28,08 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông và bãi đỗ xe.

Diện tích xây dựng tối đa khoảng 260.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa 454.000 m2. Các công trình cao từ một đến 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa tùy từng khu chức năng, từ 5 - 60%.

Tổng vốn đầu tư 6.500 tỉ đồng sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Liên quan đến dự án này, tại Kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 28.10, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung danh mục 580 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong số 580 dự án này có dự án xây dựng công viên safari Ba Vì, tổng diện tích thu hồi đất 299,51 ha, do UBND xã Ba Vì là đơn vị đăng ký.