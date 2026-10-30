Hà Nội thu hồi 206 ha đất để tái thiết Vĩnh Hưng, 299 ha làm safari Ba Vì

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 7) vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung danh mục 580 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố. 580 dự án có tổng diện tích đất gần 10.660 ha.

Phối cảnh dự án công viên safari Ba Vì rộng 299 ha ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Cạnh đó, HĐND TP.Hà Nội cũng điều chỉnh 7 dự án đã được thông qua tại các nghị quyết ban hành trước đó, với tổng diện tích đất thu hồi giảm hơn 307 ha.

Đáng chú ý, trong danh mục 580 công trình, dự án bổ sung lần này có 2 "siêu dự án", gồm dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (P.Vĩnh Hưng) và dự án xây dựng công viên safari Ba Vì (xã Ba Vì).

Theo đó, dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có diện tích thu hồi đất hơn 206 ha trên tổng diện tích dự án là 447 ha, do Công ty TNHH đầu tư Tập đoàn Mặt trời là tổ chức đăng ký.

Với dự án xây dựng công viên safari Ba Vì, tổng diện tích thu hồi đất 299,51 ha, do UBND xã Ba Vì là đơn vị đăng ký.

Phối cảnh dự án tái thiết Vĩnh Hưng ẢNH: QUANG PHONG

Trước đó, ngày 28.8, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Với quy mô nghiên cứu khoảng 447 ha, dự án tái thiết Vĩnh Hưng được kỳ vọng tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình TOD và "đô thị 15 phút", hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện môi trường, hạ tầng giao thông khu vực, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Còn với dự án xây dựng công viên safari Ba Vì, ngày 9.10, UBND thành phố có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Công viên safari Ba Vì được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính dự án gồm khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh, mặt nước đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho động vật.

TP.Hà Nội kỳ vọng khi hoàn thành, công viên safari Ba Vì sẽ trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía tây thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.