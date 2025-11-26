Công bố tình huống khẩn cấp trên QL1 và đường Trường Sơn Đông

Bộ Xây dựng vừa quyết định kích hoạt tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến QL1 và đường Trường Sơn Đông qua các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng phải công bố tình huống khẩn cấp trên đèo Mimosa (Lâm Đồng).

Phạm vi công bố tình huống khẩn cấp lần này gồm các đoạn tuyến QL1 và đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Một điểm sạt lở do mưa lũ đang được khắc phục ẢNH: BÍCH HỒNG

Việc phải công bố tình huống khẩn cấp do các tuyến đường này bị hư hỏng nghiêm trọng, sau đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung và Đông Nam bộ từ 17 - 22.11, gây hư hỏng nặng nề hàng loạt vị trí từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Trước đó, theo báo cáo từ Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến quốc lộ trong phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ III đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt lũ lớn vượt mốc lịch sử. Nhiều điểm trên đường Trường Sơn Đông và QL1 xói lở nền và mặt đường, gây nguy cơ cao cho người và phương tiện.

Với việc công bố tình huống khẩn cấp, Khu Quản lý đường bộ III được phép áp dụng cơ chế đặc thù, bố trí vốn và nhân lực để thi công ngay, khắc phục hậu quả thiên tai mà không cần thực hiện các thủ tục lập hồ sơ, đấu thầu theo quy trình thông thường.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các phương án khắc phục theo cơ chế khẩn cấp. Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III phải rà soát toàn bộ hiện trạng thiệt hại, xác định giải pháp sửa chữa phù hợp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức thi công ngay khi đủ điều kiện thời tiết.

Hiện QL1 và đường Trường Sơn Đông không còn đoạn nào phải cấm đường, tuy nhiên, đơn vị quản lý đang tiếp tục sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng.