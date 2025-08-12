Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc

Tuấn Minh
Tuấn Minh
12/08/2025 18:19 GMT+7

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) lần đầu được ứng dụng tại Triển lãm 'Giữ trọn lời thề độc lập', tái hiện nhiều thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 1.

Chiều 12.8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm Giữ trọn lời thề độc lập. Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật nhằm tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong hành trình bảo vệ nền độc lập, giữ vững chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 2.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 3.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đại biểu dự triển lãm

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 4.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 5.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 6.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 7.

Điểm đặc biệt của triển lãm là các công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường (AR), phục chế ảnh, khung tranh cảm ứng lần đầu được ứng dụng góp phần tái hiện lịch sử và tăng cường tương tác cho khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm. "Một trải nghiệm rất chân thực. Mình có cảm giác như được hòa vào không khí của những thời khắc lịch sử ấy vậy", chị Cao Nguyễn Nguyệt Linh (P.Hà Đông) chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 8.

Hình ảnh thượng tướng Trương Thiên Tô trải nghiệm công nghệ AR tại triển lãm

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 9.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 10.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 11.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 12.
Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 13.

Triển lãm Giữ trọn lời thề độc lập gồm 3 chủ đề: phần 1 - Mùa thu độc lập (giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp xâm lược đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945); phần 2 - Giữ trọn lời thề (trưng bày phản ánh khái quát con đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh); phần 3 - Vinh quang Việt Nam (trưng bày phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội)

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 14.

Bản phục chế ấn Hoàng đế chi bảo - biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình phong kiến, chứng tích của thời khắc chuyển giao lịch sử

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 15.

Bộ sưu tập giấy bạc Cụ Hồ - phương tiện thanh toán do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành, thể hiện quyền làm chủ về kinh tế, tài chính của một quốc gia độc lập

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 16.

Phục chế Cột mốc A Pa Chải - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

ẢNH: TUẤN MINH

Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc- Ảnh 17.

Có mặt tại triển lãm, ông Võ Hồng Nam (con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp) ấn tượng với những công nghệ hiện đại được ứng dụng tại đây. "Công nghệ giúp chúng ta gắn kết quá khứ và hiện tại. Đây là một dịp hiếm có để người trẻ nhập vai, cảm nhận khí thế hào hùng trong những thời khắc lịch sử của dân tộc", ông Nam nói.

ẢNH: TUẤN MINH

Xem thêm bình luận