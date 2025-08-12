Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc

Có mặt tại triển lãm, ông Võ Hồng Nam (con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp) ấn tượng với những công nghệ hiện đại được ứng dụng tại đây. "Công nghệ giúp chúng ta gắn kết quá khứ và hiện tại. Đây là một dịp hiếm có để người trẻ nhập vai, cảm nhận khí thế hào hùng trong những thời khắc lịch sử của dân tộc", ông Nam nói.