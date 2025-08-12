Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các đại biểu dự triển lãm
Điểm đặc biệt của triển lãm là các công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường (AR), phục chế ảnh, khung tranh cảm ứng lần đầu được ứng dụng góp phần tái hiện lịch sử và tăng cường tương tác cho khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm. "Một trải nghiệm rất chân thực. Mình có cảm giác như được hòa vào không khí của những thời khắc lịch sử ấy vậy", chị Cao Nguyễn Nguyệt Linh (P.Hà Đông) chia sẻ.
Triển lãm Giữ trọn lời thề độc lập gồm 3 chủ đề: phần 1 - Mùa thu độc lập (giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp xâm lược đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945); phần 2 - Giữ trọn lời thề (trưng bày phản ánh khái quát con đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh); phần 3 - Vinh quang Việt Nam (trưng bày phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội)
