Công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành nước phát triển

Đây cũng là nền tảng quan trọng để VN bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Choáng ngợp với công nghệ "Made in Vietnam"

Với chủ đề chính "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM trong 3 ngày 25 - 27.11, khu vực trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo đại biểu trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ. Chẳng hạn, mô hình ứng dụng chăm sóc sức khỏe C-Health của Công ty CMC TS được nhiều quan khách quan tâm vì chỉ cần đứng trước máy tính bảng, quét khuôn mặt và chờ khoảng 20 giây là nhận về báo cáo tổng hợp sức khỏe gồm nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, mức độ căng thẳng, BMI, điểm sinh tồn và nguy cơ rối loạn chuyển hóa. C-Health sử dụng camera hoặc cảm biến PPG để thu nhận ánh sáng phản xạ từ da và phân tích bằng công nghệ Edge AI để tính toán các chỉ số sinh học với độ chính xác cao. Đại diện doanh nghiệp (DN) này cho biết ứng dụng đã được Bộ Y tế cấp phép triển khai, mở ra triển vọng phổ cập công nghệ chăm sóc sức khỏe số rộng rãi trong cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hay những chiếc máy bay không người lái (drone/UAV) của Công ty TNHH Saolatek và Công ty CP Gremsy, những DN khởi nghiệp bằng việc nghiên cứu sản xuất thiết bị UAV/drone từ rất sớm. Đại diện Gremsy cho biết đã mang tới Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 bộ 3 sản phẩm chiến lược có tên VIO - ORUS L - LYNX là đại diện tiêu biểu cho tầm nhìn phát triển hệ sinh thái thiết bị tầm thấp "made in Vietnam", sản phẩm được đánh giá cao về hiệu suất, trọng lượng nhẹ và thiết kế tinh gọn. Cũng trong ngày 25.11, Gremsy làm lễ khởi công Nhà máy nghiên cứu, chế tạo và sản xuất module camera thế hệ mới (GP1) với mức đầu tư 550 tỉ đồng tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Cũng ở lĩnh vực UAV, Công ty Realtime Robotics Việt Nam phát triển và sản xuất sản phẩm drone Hera với khả năng hoạt động đa địa hình, có thể gấp gọn và vận chuyển dễ dàng. Hera đã được xuất khẩu sang Mỹ, sản phẩm phù hợp phục vụ cho các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và công nghiệp.

Trong khi đó, Công ty công nghệ Nông nghiệp Enfarm giới thiệu hệ thống AI và IoT (internet vạn vật) hướng đến mô hình canh tác xanh và thông minh. Nếu CMC mang đến giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) theo dõi sức khỏe con người thì Enfarm đưa ra giải pháp theo dõi sức khỏe cho đất và cây trồng theo thời gian thực thông qua các cảm biến đo N, P, K, độ ẩm, độ dẫn điện, pH và nhiệt độ. Chính trợ lý ảo AI có thể tư vấn 24/7 cho hơn 20 loại cây trồng, đưa ra khuyến nghị về dinh dưỡng, phòng trừ bệnh hại và kế hoạch mùa vụ sẽ giúp nông dân tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và tăng khả năng thích ứng trước biến động khí hậu. Trong lĩnh vực thương mại, Công ty CP Công nghệ Arobid giới thiệu mô hình triển lãm thương mại số, cho phép DN tham gia hội chợ trực tuyến, xây dựng gian hàng ảo và giao thương trực tiếp giữa bên mua và bên bán, được duy trì liên tục 365 ngày, 24/7 trên nền tảng số hóa. Thông qua nền tảng này, DN có thể giảm chi phí từ 50 - 80%, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, tại phiên đối thoại chính sách 60 phút cùng ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: "Nếu nông nghiệp đưa VN từ đói nghèo thành nước đang phát triển; công nghiệp giúp VN vào nhóm thu nhập trung bình cao, thì KH-CN sẽ là chìa khóa để VN thành nước phát triển. Chúng tôi xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo sẽ giúp VN trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Mục tiêu này sẽ rất thách thức nhưng "không thể không làm". Đảng Cộng sản VN không có mục tiêu nào khác là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc".

Sự xuất hiện của những mô hình công nghệ độc đáo tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã phác họa nên bức tranh khá hoàn hảo khi ngành công nghệ cao của VN đã và đang nghiên cứu có tính thực tiễn cao, hướng đến phục vụ nền kinh tế lấy khoa học - công nghệ (KH-CN) để tạo đà phát triển lớn mạnh.

Trước đó không lâu, vào giữa tháng 8 vừa qua, dàn robot hình người đầu tiên do Công ty VinMotion làm chủ từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất đã được trình diễn trước công chúng. Thời gian ra đời chỉ vỏn vẹn 6 tháng, là kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai trong công nghệ robot, đặc biệt robot hình người vốn là công nghệ chiến lược và then chốt trong cuộc cách mạng KH-CN mới. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại VN, 100% từ bàn tay của các kỹ sư Việt từ cơ khí, điện tử đến phần mềm không chỉ là niềm tự hào của một DN mà còn của giới KH-CN nói chung.

"VN là điểm đến hấp dẫn cho bán dẫn, công nghệ…"

Đó là nhận xét của một số lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn công nghệ tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 vừa qua. Tại tọa đàm "Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu" diễn ra trong diễn đàn, ông Liu Zongchang, Tổng giám đốc luân phiên Foxconn Industrial Internet (FII) - thuộc Foxconn, tiết lộ thông tin doanh thu tại VN năm nay tăng 83% nhưng tổng lao động chỉ tăng 20% nhờ tự động hóa và số hóa. Foxconn là nhà dịch vụ sản xuất điện tử lớn nhất thế giới, được biết đến nhiều với vai trò đối tác của Apple. Tập đoàn bắt đầu hoạt động tại VN từ 2007, đã đầu tư hàng tỉ USD vào loạt nhà máy tập trung ở các tỉnh phía bắc.

Những thiết bị công nghệ do DN Việt sản xuất, tạo dấu ấn tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Liu, Foxconn chia hoạt động sản xuất thành 3 nhóm gồm tích hợp hệ thống hoặc lắp ráp đơn thuần, module, linh kiện. Về tổng thể, các nhóm sản phẩm ra đời trong các nhà máy thông minh, ứng dụng tự động hóa và số hóa cao. Đáng lưu ý, vị này nhận xét tự động hóa mạnh mẽ giúp sản lượng trên đầu người tăng cao, nhất là trong quy trình nhóm sản phẩm module; qua đó giúp năng suất mỗi lao động tại VN đã tăng hơn 50% trong vài năm gần đây. Cũng nhờ nhóm sản phẩm tích hợp hệ thống và lắp ráp, vòng quay hàng tồn kho được tối ưu hóa mạnh. Số ngày tồn kho hàng của công ty tại VN giảm hơn 35%, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Tại diễn đàn, ông Brand Cheng, Chủ tịch HĐQT FII, khẳng định tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại VN bởi nhìn thấy một môi trường chính sách chủ động, đồng hành và nhất quán từ Chính phủ VN trong nhiều năm qua. Ông khẳng định những nỗ lực cải cách thể chế và thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao đã góp phần đưa VN trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi sản xuất thông minh và cung ứng toàn cầu.

Theo đại diện Foxconn, VN đang nổi lên như cứ điểm sản xuất toàn cầu cho các thiết bị AI, hệ thống mạng tốc độ cao, trung tâm dữ liệu và các linh kiện công nghệ mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đa cực và dựa trên năng lực công nghệ - logistics - số hóa của từng quốc gia. Foxconn ghi nhận nhu cầu tăng vọt đối với hạ tầng AI toàn cầu và khẳng định VN đã trở thành địa điểm chiến lược của tập đoàn trong lĩnh vực này. Muốn phát triển ngành công nghiệp AI, VN cần tập trung vào 3 yếu tố là nâng cao nguồn nhân lực, phát triển vật liệu và linh kiện bền vững, tăng cường nội địa hóa chuỗi cung ứng.

Tương tự, ông Daniel Theobald, đồng sáng lập MassRobotics, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Vecna Robotics (Mỹ); ông Manuel Kilian, Giám đốc Trung tâm công nghệ chính phủ toàn cầu Berlin (Đức), cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về tiềm năng, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực robot, tự động hóa, AI, xây dựng mô hình chính quyền số cũng như phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Ông Hiro Miura, Giám đốc Nokia Việt Nam, cho biết TP.HCM đã hội tụ đủ điều kiện trở thành siêu đô thị thông minh toàn cầu và Nokia sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác xây dựng hạ tầng mạng thông minh, AI và các nền tảng số bền vững. Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Đông Nam Á, cam kết đồng hành lâu dài với VN trong việc hỗ trợ nhà sản xuất, khởi nghiệp, DN nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số VN.

Robot phục vụ sản xuất do Foxconn trưng bày tại triển lãm ẢNH: NHẬT THỊNH

TS Bruno Wu, Chủ tịch Tập đoàn Sun Seven Stars Group, cũng cho biết có thể mang AI, trung tâm AI với khoảng 1.000 - 2.000 mô hình AI để có thể sử dụng, triển khai cho hơn 20 ngành công nghiệp khác nhau. Bởi dữ liệu là "thế hệ tài sản mới", và để biến dữ liệu thành tài sản thực sự, các DN phải áp dụng đầy đủ các nguyên tắc: định giá (pricing), xếp hạng (rating), đánh giá rủi ro (insurance) và bảo mật (security); và ông đề xuất VN và các đơn vị trong hệ sinh thái bắt đầu tiếp cận dữ liệu theo tư duy này.

Lợi thế vươn xa

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ: Nếu năm 2024, CMC tiên phong công bố chiến lược AI-X và khung chuyển đổi AI cho các tổ chức, DN thì tại diễn đàn năm nay, tập đoàn đã "may đo" lại khung này cho TP.HCM, gắn với các chương trình ưu tiên của TP như xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu siêu quy mô, phát triển nền tảng dữ liệu đô thị, triển khai các cụm ứng dụng AI cho giao thông, y tế, dịch vụ công, an ninh đô thị và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp AI. "CMC sẽ sớm làm việc cùng C4IR báo cáo lãnh đạo TP.HCM về các đề xuất khung chuyển đổi AI cho TP trong thời gian sớm nhất", ông Chính nhấn mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên, nhiều DN công nghệ trong nước cũng kỳ vọng đang tìm kiếm cơ hội để DN vươn xa, vươn cao. Ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Công ty TNHH Saolatek, cho hay công ty tham gia diễn đàn với mong muốn tìm thêm đối tác và sắp tới sẽ hoàn thiện sản phẩm drone 100% "made in VN"; bên cạnh đó là giao thương, tìm khách hàng là các trường đại học, DN muốn nghiên cứu về drone. Ông nói: "Chúng tôi làm chủ về thiết kế những drone này, đã liên hệ một vài DN có thể sản xuất về động cơ. Chúng tôi muốn tìm kiếm thêm những nhà cung ứng linh kiện drone để có thể sản xuất sản phẩm cuối cùng "made in VN".

C-Health, giải pháp theo dõi sức khỏe mọi lúc mọi nơi của Công ty CMC TS ẢNH: NHẬT THỊNH

Các sản phẩm công nghệ mới của các DN trong nước là những minh chứng rõ nét cho một bước chuyển mình quan trọng của ngành KH-CN VN. Theo ông Đỗ Khoa Tân, Phó tổng thư ký Hiệp hội DN điện tử VN, VN có một số lợi thế rất rõ để thúc đẩy phát triển KH-CN, góp phần đưa kinh tế phát triển mạnh trong giai đoạn tới. Đầu tiên đó là nguồn nhân lực trẻ, có thể được xem là "nguồn nhân lực vàng" để được đào tạo chuyên sâu về KH-CN, nắm bắt nhanh xu hướng mới. Nếu so với các nước xung quanh hay cả Nhật Bản, Hàn Quốc thì nguồn nhân lực của VN cho lĩnh vực KH-CN dồi dào. Kế đến là chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nên VN có quan hệ tốt với tất cả quốc gia trên thế giới; từ đó tạo môi trường địa chính trị thuận lợi, xã hội ổn định - đây là yếu tố tiên quyết để các DN trong và ngoài nước yên tâm đầu tư kinh doanh, nhất là các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Một điểm nữa là hạ tầng cơ sở nói chung của VN, từ logistics đến hạ tầng công nghệ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư.