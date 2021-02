Bitcoin và Signal giữa cuộc chiến quyền riêng tư

Theo Alex Gladstein, gần đây các hãng truyền thông hàng đầu như The New York Times hay Associated Press đang chạy loạt bài chỉ ra mặt tối của những công cụ bảo mật như Bitcoin và Signal, cho rằng chúng hỗ trợ tội phạm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định tiền điện tử là "mối quan tâm đặc biệt" đối với những kẻ khủng bố và rửa tiền. Hàng chục bài viết cảnh báo về sự nguy hiểm của các công cụ bảo mật đã được đăng tải trong vài tuần qua.