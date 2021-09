Cẩn trọng với dữ liệu cá nhân khi mang thiết bị đi sửa chữa

Có thể bị phạt tù vì hành vi cố tình xâm phạm dữ liệu cá nhân Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng nhân viên công ty cố tình xâm phạm bí mật đời tư, danh dự, uy tín, nhân phẩm của khách hàng, với hành vi này, phía công ty phải có trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự cho khách hàng vì pháp nhân (công ty) phải chịu trách nhiệm bồi thường do hành vi của nhân viên gây ra. Sau đó, phía công ty có thể kiện nhân viên và yêu cầu bồi thường lại, căn cứ hợp đồng lao động mà hai bên ký kết. Nhân viên lấy dữ liệu có thể bị xử lý theo Điều 288 bộ luật Hình sự năm 2015 về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, hình phạt tội danh này cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra, ông Trần Minh Hùng thông tin thêm, cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ người này có dấu hiệu cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy vì đã có hành vi sao chép, lưu hành, nhằm phổ biến ảnh, phim có tính chất đồi trụy. Nếu xác minh được người nhân viên này đã có dấu hiệu phạm tội thì cần khởi tố vụ án. “Dù người nhân viên này nói chưa gửi dữ liệu cho ai, song hành vi sao chép thông tin khách hàng về điện thoại cá nhân của mình và bản thân người này đã xem thì có dấu hiệu hình sự. Do vậy cần khởi tố vụ án để xác minh điều tra làm rõ, nếu thấy có dấu hiệu hình sự thì khởi tố bị can để giải quyết theo quy định”, luật sư Hùng nêu quan điểm. Ông Trần Minh Hùng cung cấp thông tin: “Căn cứ theo quy định tại Điều 326 bộ luật Hình sự 2015 về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sau: Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Các trường hợp gồm có: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 1 gigabyte (GB) đến dưới 5 gigabyte (GB); Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị; Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh; Phổ biến cho 10 người đến 20 người; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Khoản 2 Điều 326 quy định nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 5 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB); Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị; Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh; Phổ biến cho 21 người đến 100 người; Đối với người dưới 18 tuổi; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm. Còn với khoản 3, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên; Sách in, báo in có số lượng 101 đơn vị trở lên; Ảnh bản giấy có số lượng 501 ảnh trở lên; Phổ biến cho 101 người trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”. Bên cạnh đó, luật sư Hùng cũng nhấn mạnh, người có ý đồ sao chép, lấy cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng cần phải bị xử lý nghiêm để làm gương cho người khác.