Dự luật mới cấm Bộ Thương mại Mỹ bỏ Huawei ra khỏi danh sách đen

“Mỹ đang ở giai đoạn đầu của một mục tiêu cực kỳ tham vọng trong lịch sử hiện đại của mình, và các công ty công nghệ của Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh mới. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ không thể tách những công ty như Huawei ra khỏi sáng kiến do nhà nước Trung Quốc định hướng. Đây là sự thay đổi mô hình sang một loại chủ nghĩa trọng thương có chọn lọc và chủ nghĩa kỹ trị dân tộc. Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu”, Alex Capri, chuyên gia nghiên cứu tại Hinrich Foundation, nói.

Ở một diễn biến khác, trong tuần này các nhà lập pháp Romania đã thông qua một dự luật có thể loại trừ Huawei ra khỏi mạng 5G. Trong khi đó, đơn vị ở Ý của hãng cung cấp dịch vụ viễn thông Vodafone đã được chấp thuận có điều kiện để dùng thiết bị Huawei trong mạng 5G.

Trước áp lực liên tục từ phía Mỹ, Huawei đã có những ngày tháng khó khăn trong việc thuyết phục các đối tác và khách hàng tin rằng thiết bị mạng của mình là an toàn, không liên quan đến bộ máy an ninh và quân sự của Bắc Kinh. Hôm 9.6, Huawei đã khai trương Trung tâm minh bạch bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng toàn cầu tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, như một phần trong nỗ lực mới để có được sự tin tưởng của ngành. Trước đó, công ty đã khai trương một trung tâm tương tự ở Brussels, Bỉ, vào năm 2019.