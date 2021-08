Epson trình làng dòng máy chiếu LightScene

Epson EV-110 và EV-115 cho phép người dùng tạo nên các bảng hiệu trình chiếu ấn tượng dành cho các khách sạn, công ty hoặc mặt tiền cửa hàng bán lẻ, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng hơn so với bảng hiệu quảng cáo truyền thống.

Cụ thể, các trung tâm giải trí và khách sạn có thể kết hợp giữa biển hiệu thông tin với khả năng trình chiếu theo kiểu trang trí của EV-110 và EV-115, để tạo ra sự nổi bật trong quảng cáo, đồng thời cải thiện trải nghiệm. Bên cạnh đó, khi sử dụng dòng máy chiếu LightScene cũng giúp các sự kiện, triển lãm ở mọi quy mô trở nên độc đáo hơn bởi khả năng biến mọi bề mặt hoặc tác phẩm nghệ thuật thành không gian kỹ thuật số có thể tùy chỉnh, cho phép khán giả tương tác với hình ảnh.

Được trang bị công nghệ 3LCD tiên tiến của Epson với độ sáng 2.200 lumen, dòng máy chiếu LightScene EV-110 và EV-115 cho phép hiển thị hình ảnh đầu ra với độ phân giải WXGA, đảm bảo chất lượng hình ảnh tươi sáng, sống động và rõ nét, đáp ứng nhu cầu trình chiếu các video hoặc ký hiệu có độ chi tiết cao.

Với nguồn sáng laser, dòng máy chiếu 3 chip này có vòng đời lên đến 20.000 giờ mà không cần bảo trì nguồn sáng, đồng thời có lượng ánh sáng màu cao hơn so với máy chiếu DLP 1 chip. Công nghệ 3LCD cũng góp phần tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đầu tư, cho phép doanh nghiệp vận hành an toàn, ổn định và bền vững hơn so với sử dụng công nghệ trình chiếu trên màn hình phẳng truyền thống.

Bên cạnh đó, người dùng iOS có thể sử dụng ứng dụng Epson Creative Projection để thiết kế các nội dung trên iPhone hoặc iPad. Ứng dụng miễn phí này cho phép tải lên nội dung thông qua mạng Wi-Fi, đồng thời có các mẫu thiết kế tích hợp sẵn, giúp tạo ra các tài liệu kỹ thuật số bắt mắt.