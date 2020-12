Facebook trong vòng xoáy pháp lý

Nhiều đại gia công nghệ ủng hộ Facebook kiện NSO Chuyên trang ZDNet hôm qua đưa tin Microsoft, Google, Cisco và VMW đã đồng loạt ký đơn tham gia amicus brief, chính thức ủng hộ Facebook kiện NSO, một công ty Israel chế tạo và bán công cụ tấn công tin tặc cho các chính phủ nước ngoài. Trong đó, amicus brief là thuật ngữ chỉ các bên tự nguyện gửi báo cáo kỹ thuật hoặc pháp lý liên quan đến vấn đề mà tòa án đang thụ lý. Trước đó, amicus brief đã có những cái tên GitHub, LinkedIn, và Hiệp hội Internet đại diện cho nhiều hãng công nghệ khác như Amazon , Twitter, Reddit, Discord, PayPal, eBay, Uber... Tháng 10.2019, Facebook nộp đơn kiện tố cáo NSO đã phát hiện và khai thác điểm yếu của ứng dụng WhatsApp trên điện thoại và sau đó hãng này bán cho các nhà thầu của nhiều chính phủ. Kết quả điều tra phát hiện thông qua nhược điểm trên, tin tặc cài mã độc vào điện thoại của hơn 1.400 người dùng WhatsApp, bao gồm luật sư, nhà báo, chính khách... H.G