Google hướng người dùng đến tùy chọn y tế ảo thông qua Search và Maps

Google vừa thông báo sẽ tung ra hai tính năng mới trên Google Search và Google Maps, với mục đích hướng người dùng đang cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế đến các bác sĩ có sẵn, bao gồm cả các lựa chọn về tư vấn sức khỏe trực tuyến. Cụ thể, khi người dùng tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tổng quát khẩn cấp, gần vị trí hiện tại của họ hay phòng khám ở khoảng cách mà họ có thể tự đi bộ đến, người dùng sẽ ngay lập tức thấy thông tin của các nền tảng chăm sóc y tế ảo hiện ra.

Bản cập nhật tính năng mới được viết bởi bà Julie Black, Giám đốc quản lý sản phẩm của Google Health và được đăng trên blog của Google. Công ty lưu ý rằng họ đã thấy “mức độ quan tâm của người dùng đối với dịch vụ chăm sóc y tế ảo thông qua cuộc gọi video trực tuyến tăng lên đáng kể”. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 diễn ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã khuyên người dân nên tận dụng các dịch vụ thăm khám y tế từ xa bất cứ khi nào có thể, đặc biệt đối với những người chỉ có triệu chứng nhẹ, không quá cần thiết phải tiếp cận chăm sóc trực tiếp. Làm vậy sẽ giảm nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế cũng như những người xung quanh khác.

Trước nhu cầu ngày càng tăng, một số bệnh viện đang nỗ lực tăng cường các dịch vụ y tế ảo và Google sẽ bắt đầu làm nổi bật những dịch vụ đó thông qua Google Search và Google Maps. Hiện nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế và công ty bảo hiểm đang trả phí để có được lịch đặt hẹn cho các cuộc tư vấn y tế từ xa thông qua những ứng dụng như Teladoc, Doctor on Demand và American Well. Ông Hill Ferguson, Giám đốc điều hành của Doctor on Demand, nói với CNBC rằng công ty ông đã thực hiện “hàng trăm” cuộc hẹn mới với các bác sĩ được cấp phép kể từ khi đại dịch bắt đầu và vẫn đang chủ động tuyển dụng thêm bác sĩ.

Riêng trên nền tảng Google, các chuyên gia y tế có thể thiết lập dịch vụ trực tuyến riêng của họ trong hồ sơ doanh nghiệp Google. Sau đó, Google sẽ hiển thị tùy chọn “chăm sóc y tế trực tuyến” khi người dùng tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ y tế nhất định. Theo đó, người dùng có thể trực tiếp lên lịch thăm khám từ xa. Ngoài ra, Google cũng hiển thị chi phí chăm sóc y tế cho những trường hợp không sử dụng bảo hiểm hoặc có kế hoạch khấu trừ cao.