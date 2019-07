Học viện Teky ra mắt khóa thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam

Khóa học lập trình thực tế ảo VR/AR được thiết kế và lập trình cùng phần mềm CoSpacesEdu với giáo trình từ tiêu chuẩn Mỹ, phần mềm đã đoạt giải thưởng “Best Apps and Best Websites for Teaching & Learning” tại hội nghị American Library Association (ALA), New Orleans dành riêng cho giới trẻ từ 13 - 18 tuổi.