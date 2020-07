Huawei trước nguy cơ bị Anh đột ngột cấm tham gia 5G

Hội đồng An ninh Quốc gia Anh (NSC) do ông Johnson chủ trì họp vào hôm nay để thảo luận về số phận của Huawei tại quốc gia này. Sau đó, Bộ trưởng Kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao Anh Oliver Dowden sẽ công bố quyết định cho Hạ viện Anh trong cùng ngày.

Lý do của sự thay đổi lập trường đột ngột này được cho là tác động của lệnh trừng phạt mới nhất mà Mỹ vừa đưa ra đối với các công ty dùng công nghệ chip, trong đó London có nhiều khả năng sử dụng chip do Huawei cung cấp. Huawei và các khách hàng của họ tại Vương quốc Anh, bao gồm ba nhà mạng lớn là BT, Vodafone và Three đang chờ xem lệnh cấm mới sẽ được mở rộng và thời hạn thực thi nhanh tới đâu, qua đó sẽ biết được mức độ thiệt hại hàng trăm triệu bảng và thậm chí lên tới tỉ bảng như ước tính của Vodafone.