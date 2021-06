Huawei vẫn đang thắng lớn ở châu Phi

Mặc dù bị ngăn trở ở Mỹ và một số nước phương Tây vì lý do lo ngại an ninh, nhưng Huawei Technologies vẫn không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động ở châu Phi. Theo South China Morning Post, Senegal vừa là quốc gia châu Phi mới nhất thông báo về việc sẽ chuyển dữ liệu chính phủ và các nền tảng kỹ thuật số sang một trung tâm dữ liệu do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Exim) tài trợ 150 triệu USD, dưới sự hỗ trợ xây dựng kỹ thuật từ phía Huawei. Trung tâm dữ liệu này sẽ kết nối với các mạng toàn cầu thông qua cáp ngầm và mạng cáp quang dài 6.000 km của Senegal.