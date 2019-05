Jeff Bezos tung tàu đổ bộ đưa phi hành gia lên mặt trăng năm 2024

Theo CNBC, tại sự kiện chỉ mời truyền thông và các sếp trong ngành vũ trụ, Bezos cho hay: “Phương tiện này sẽ lên mặt trăng. Chúng ta cơ bản là có một món quà gần mình gọi là mặt trăng”. Sếp Blue Origin xem mặt trăng là nơi tốt để bắt đầu sản xuất trong không gian vì trọng lực ở đây thấp hơn trên Trái đất. Việc đưa tàu ra khỏi mặt trăng “cần ít năng lượng hơn 24 lần so với việc đưa ra khỏi bề mặt Trái đất” và đây là “đòn bẩy lớn”.

Tàu đổ bộ tên Blue Moon có thể mang theo 3,6 tấn lên bề mặt mặt trăng. Ngoài ra tại sự kiện, ông Bezos cũng tiết lộ động cơ tên lửa BE-7 của doanh nghiệp. Động cơ sẽ được thử nghiệm lần đầu vào mùa hè này. Nó chủ yếu được cấu tạo từ các thành phần “được in”. “Chúng ta cần động cơ mới và đây chính là động cơ đó. Đã đến lúc quay trở lại mặt trăng và lần này, chúng ta sẽ ở lại”, tỉ phú giàu nhất thế giới tuyên bố.

Blue Origin được thành lập cách đây gần 20 năm. Đến nay, hãng vẫn khá im ắng về tên lửa, động cơ và tàu vũ trụ mình đang phát triển. Với khẩu hiệu “từng bước một cách dữ dội”, Blue Origin hiện phát triển nhiều hệ thống không gian cùng lúc. Bezos đầu tư hơn 1 tỉ USD vào hãng mỗi năm thông qua việc bán cổ phiếu Amazon ông nắm giữ.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa phi hành gia Mỹ lên lại mặt trăng trong 5 năm hồi đầu năm nay. Sếp NASA Jim Bridenstine trả lời rằng ông sẽ đáp ứng được chỉ thị từ Nhà Trắng, vốn buộc NASA phải tăng tốc quá trình phát triển thiết bị và kế hoạch thám hiểm mặt trăng.

Ngân sách cho năm tài khóa 2020 của NASA gồm mức tăng lớn cho chương trình ACSC. Theo chương trình này, cơ quan sẽ đưa robot lên mặt trăng và sau đó đưa phi hành gia. NASA đang xem xét các lựa chọn thương mại thay thế như công ty Blue Origin để giúp đưa phi hành gia Mỹ lên mặt trăng. Hôm 9.5, ông Bezos tái khẳng định Blue Origin có thể đáp ứng mục tiêu đưa phi hành gia Mỹ lên mặt trăng vào năm 2024.

Cách đây hai năm, ông Bezos chỉ tiết lộ một số thông tin về tham vọng mặt trăng của Blue Origin. Trong chương trình có tên Blue Moon, doanh nghiệp sẽ gửi khối hàng nặng vài tấn lên mặt trăng, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng cho căn cứ tại đây. Nhiệm vụ đầu tiên của hãng được đề xuất vào năm 2020 cùng sự hợp tác với các chương trình của chính phủ như Hệ thống Phóng Không gian NASA do Boeing xây dựng. Song đến tháng 5.2018, Bezos tuyên bố rằng Blue Origin có thể tự phát triển Blue Moon.

Chương trình được biết đến nhiều nhất của Blue Origin là việc phát triển hệ thống tên lửa New Shepard. Công ty phát triển New Shepard để đưa khách du lịch lên vũ trụ trong 10 phút. New Shepard bay 11 chuyến thử nghiệm và tàu của nó được chế tạo để chở sáu người. Tàu vũ trụ tên New Shepard có nhiều cửa sổ lớn, được thiết kế để khách du lịch không gian có tầm nhìn bao quát về Trái đất một khi lên được không gian.