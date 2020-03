Microsoft bán cổ phần AnyVision, chấm dứt đầu tư nhận diện khuôn mặt

Đây cũng là quyết định đánh dấu sự thay đổi chính sách đối với Redmond, nhà sản xuất phần mềm có trụ sở tại Washington (Mỹ), nhằm mục đích định hình cách ngành công nghệ phần mềm tiếp cận mục tiêu nhận diện khuôn mặt . Microsoft đã đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn sự phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt của riêng mình, nói rằng nó không nên được áp dụng để xâm phạm quyền tự do dân chủ. Theo ý kiến từ các nhóm ủng hộ tự do dân chủ, việc cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể dẫn đến các vụ bắt giữ không công bằng, tùy tiện và làm hạn chế quyền tự do ngôn luận.