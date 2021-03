Nhà đầu tư công nghệ bơm hàng triệu USD vào các startup NFT

NFT, mã token không thể thay thế, đang trở nên phổ biến trong năm nay cùng với sự tăng giá trị của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ether. Tất nhiên, các nhà đầu tư chắc chắn không thể bỏ qua xu hướng này, đặc biệt là những người cho đến nay đã rót 90 triệu USD vào NFT và các công ty sưu tầm kỹ thuật số trong năm nay. Con số này gần gấp ba lần số tiền 35 triệu USD mà các công ty khởi nghiệp NFT huy động được vào năm ngoái.

“Đó là một trong những điểm phát triển thú vị nhất mà chúng tôi đã thấy ở lĩnh vực tiền điện tử trong nhiều năm. Đó cũng là một trong những sự phát triển có sức hấp dẫn thị trường đại chúng và có khả năng tác động đến thế giới bên ngoài thị trường tiền điện tử ”, Andrei Brasoveanu, đối tác chung tại công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ Accel, nói với CNBC.

NFT là một loại tài sản kỹ thuật số được thiết kế để theo dõi quyền sở hữu vật phẩm ảo duy nhất, chẳng hạn như một tác phẩm nghệ thuật hoặc thẻ giao dịch thể thao, bằng cách sử dụng công nghệ blockchain . Theo dữ liệu của Nonfungible.com, tổng giá trị của các giao dịch NFT trong năm ngoái đã tăng gấp bốn lần lên 250 triệu USD. Đáng chú ý là chỉ riêng trong tháng vừa qua, tổng doanh số NFT vượt quá 220 triệu USD.

Dữ liệu được Pitchbook chia sẻ với CNBC cho thấy các nhà đầu tư đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng với các khoản đầu tư không hề nhỏ. Sorare, một trò chơi bóng đá giả tưởng dựa trên blockchain, trong tháng 2.2021 đã huy động được số tiền lớn nhất tính đến nay, với 50 triệu USD từ các nhà đầu tư mạo hiểm nặng ký như Benchmark, Accel và ngôi sao bóng đá Anh Rio Ferdinand.

Khoản đầu tư lớn thứ hai đi vào OpenSea, một mô hình thương mại điện tử NFT, với số tiền thu được là 23 triệu USD trong một vòng huy động hồi tuần trước. Không gian NFT được dự đoán có thể thu hút thêm hàng triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm, khi có báo cáo cho biết công ty blockchain Dapper Labs với mức định giá 2 tỉ USD đang tìm kiếm khoản tiền mặt 250 triệu USD. Trước đó, Dapper Labs đã nhận được sự thúc đẩy lớn từ nhu cầu đối với nền tảng sưu tầm kỹ thuật số NBA Top Shot, vốn được tạo ra với sự hợp tác của liên đoàn bóng rổ Mỹ.

Video 10 giây vì sao được giá 6,6 triệu USD?

Không khó để hiểu tại sao một số nhà đầu tư nhắm vào các công ty khởi nghiệp đã bị cám dỗ bởi NFT. Thị trường NFT đang phát triển nhanh chóng, với một số bộ sưu tập kỹ thuật số được bán với giá hàng triệu USD. Xu hướng này đi cùng với đà tăng giá trị của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ether.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã bán tweet đầu tiên với giá hơn 2,9 triệu USD dưới dạng vật phẩm ảo trên nền tảng “Valuables” do công ty blockchain Cent điều hành. Nhà đấu giá Christie của Anh đã tổ chức một cuộc đấu giá cho bức tranh kỹ thuật số Everydays - The First 5000 Days của nghệ sĩ Beeple và cuối cùng bán được với giá 69 triệu USD.