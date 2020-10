Nhà kho robot của Amazon làm tăng tỷ lệ nhân viên bị thương

Theo Engadget, hóa ra việc tự động hóa lại gây họa cho nhân viên nhiều hơn, khác những gì mà công ty đã hứa hẹn với công chúng và các nhà làm luật. Trong một báo cáo mới, ấn phẩm Reveal của Trung tâm Báo cáo điều tra ở Mỹ phát hiện rằng từ năm 2016 đến 2019, các kho hàng được trang bị robot có tỷ lệ nhân viên bị thương nặng cao hơn 50% so với kho hàng không có robot.

Báo cáo cũng ghi nhận các vụ thương tích diễn ra nhiều hơn trong mùa mua sắm nghỉ lễ và trong suốt sự kiện Prime Day. Tổng cộng, Reveal cho biết vào năm 2019, Amazon ghi nhận 14.000 ca chấn thương nghiêm trọng tại 150 cơ sở, với tỷ lệ thương tật tăng lên qua từng năm.

Những cơ sở này có tỷ lệ nhân viên bị thương cao nhất trong các kho hàng của Amazon. Chẳng hạn như năm ngoái, một cơ sở tên BFI3 có tỷ lệ chấn thương nghiêm trọng là 22/100 nhân viên. Reveal chỉ ra rằng tỷ lệ này cao hơn 5 lần so với tiêu chuẩn hiện tại của ngành, hơn cả mức trung bình của Amazon.

Điều khiến thương tích dễ xảy ra tại các kho hàng tự động đến từ việc công ty áp đặt kỳ vọng không thực tế đối với đội ngũ nhân viên làm việc ở đó, nhất là những người làm nhiệm vụ quét kiểm tra hàng hóa. Họ phải quét đến 400 sản phẩm mỗi giờ, mặc dù trước đây con số đó chỉ là 100. Nhân viên không thể theo kịp với robot nếu không tự làm bản thân bị thương.

Hơn nữa, Reveal cho thấy Amazon đã chậm chạp hoặc không quan tâm đến việc lắng nghe các cơ quan quản lý liên bang khi vấn đề được đề cập. Vào năm 2015, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSHA) ở Mỹ đã phác thảo những chính sách mà Amazon có thể thực hiện để giữ an toàn cho nhân viên tại một nhà kho robot ở New Jersey, ví dụ như luân chuyển nhân viên giữa các công việc khác nhau trong ca làm việc để tránh bị chấn thương do căng thẳng liên tục. Tuy nhiên, Amazon vẫn chưa áp dụng các đề xuất đó.