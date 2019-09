Sim số đẹp 'bốc hơi' ngay trên tay chính chủ

“Họ bảo tôi về rồi sẽ có người liên lạc lại. Mãi đến tối khuya có một nữ nhân viên Viettel đưa sim đến trả nhưng tôi không đồng ý. Viettel đã rất xem thường khách hàng”, anh Phong nói. Hiện anh đã báo Công an xã Tân Liên và Công an H.Hướng Hóa về vụ việc. Tối 24.9, đại tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an H.Hướng Hóa, cho biết đơn vị đã nhận trình báo của anh Phong và giao Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện điều tra vụ việc.