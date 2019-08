USB 'sát thủ' và cuộc chiến khốc liệt trên không gian ảo

Với những tính năng ưu việt như gọn nhẹ, tốc độ đọc/ghi nhanh, khá bền, hầu như những người dùng máy tính và cả những người chỉ dùng máy nghe nhạc MP3, ai cũng sở hữu một vài cái.

Nhưng, USB cũng là phương tiện thuận lợi để kẻ xấu phát tán virus vào máy tính . Trong các năm 2017 và 2018, virus lây nhiễm qua USB hoành hành khá dữ. Theo thông tin của Trung tâm An ninh mạng BKAV, năm 2017 loại virus phát tán qua USB nhiều nhất là một biến thể của virus W32.FakeDoc.Worm. Virus này chuyên tìm các file Word, Excel, PowerPoint hay PDF trên các ổ đĩa USB, giấu các file này đi, và thay thế bằng các file giả mạo chứa mã độc. Sau khi lây nhiễm vào máy tính, virus sẽ liên tục kết nối và gửi dữ liệu đánh cắp được lên máy chủ điều khiển có tên miền wxanalyt***.ru ở Nga. Năm 2018 thì xuất hiện virus W32.XFile và đã lây nhiễm 1,2 triệu máy tính tại Việt Nam. Đây là loại virus có khả năng xóa toàn bộ dữ liệu trên USB của nạn nhân.

Ngoài việc viết chương trình virus, dựa trên thiết kế của USB các tin tặc đã “độ” thêm những linh kiện để chế tạo thành loại USB có thể phá hủy cả phần cứng của máy tính. Loại USB phá hoại này được gọi là USB sát thủ (Killer USB), được rao bán trên các trang web “đen” của giới hacker. Cơ chế hoạt động của nó dựa trên nguyên tắc tích lũy dòng điện do cổng USB trên máy tính cung cấp, khi đạt đến cường độ nhất định, các tụ điện của USB sẽ phóng trả một luồng xung điện cực mạnh vào bo mạch chủ, làm quá tải và phá hủy các linh kiện điện tử trong máy tính, hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào có cổng gắn USB.

Trang công nghệ TechSpot vừa tin về một vụ phá hoại bằng USB sát thủ đã xảy ra tại Trường đại học Saint Rose ở New York (Mỹ). Một loạt thiết bị đắt tiền gồm 59 máy PC chạy hệ điều hành Windows, 7 máy tính Apple chạy hệ điều hành MacOS và một số màn hình kỹ thuật số trị giá 51.000 USD đã bị phá hỏng bởi một USB sát thủ. Thủ phạm là Vishwanath Akuthota, 27 tuổi, một nam sinh viên Ấn Độ đang lưu trú ở Mỹ. Anh này đã nhận tội và chấp nhận bồi thường 58.362 USD (tính cả 7.362 USD chi phí nhân công thay thế các máy móc bị phá hỏng). Nếu bị kết án, Vishwanath có thể phải ngồi tù 10 năm kèm số tiền phạt 250.000 USD. Chưa biết động cơ của hành động phá hoại này, nhưng theo các phát biểu trong một video mà Vishwanath lưu trong chiếc iPhone của anh, có thể là do thù ghét một số nhân viên trường Saint Rose.

Một đoạn mã lập trình của virus Stuxnet do hãng Kaspresky công bố

Trên bình diện quốc tế , vụ nhiễm virus từ USB nổi tiếng nhất là vụ nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran năm 2009. Báo Washington Post đã đưa tin từ tháng 9.2009 đến cuối tháng 1.2010, nhà máy Natanz đã phải nhiều lần ngưng hoạt động do các máy quay ly tâm tại đây bị hư hỏng bất thường. Theo thống kê của Hiệp hội Khoa học gia Mỹ - FAS, đến đầu năm 2010 số máy quay ly tâm đang hoạt động của Iran từ 4.700 máy đã đột ngột sụt xuống còn có 3.700 máy. Theo bản báo cáo phát hành tháng 10.2010 của Viện Khoa học và An ninh quốc tế - ISIS, số máy ly tâm bị hư hỏng có thể do hệ thống máy tính điều khiển của nhà máy Natanz bị nhiễm virus Stuxnet, hậu quả là làm hỏng hoàn toàn khoảng 1.000 máy quay ly tâm của nhà máy này.