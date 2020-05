Vì sao robot giao hàng vẫn chưa phổ biến trong mùa dịch?

Lúc này, nếu có các mô hình robot hay drone hoặc xe tự hành hoàn thiện, có lẽ chúng ta không cần phải đẩy hàng ngàn nhân công ra đường trong bối cảnh dịch bệnh như vậy.

Trong nhiều năm, các chuyên gia đã cảnh báo rằng robot có thể thay thế hàng triệu việc làm, chẳng hạn như nhân viên giao hàng. Nhưng như đại dịch đã chỉ ra, những công nghệ này cũng chỉ có thể giúp giữ an toàn cho con người trong một vài khâu nào đó mà thôi.

Pony AI là công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Fremont - California (Mỹ), hiện sử dụng những chiếc xe tự lái của mình để giao hàng ở Irvine, California. Nhưng nó chỉ có thể thực hiện khoảng 200 lần giao hàng mỗi ngày, một công suất tương tự như những gì một chiếc xe tải UPS do con người điều khiển có thể làm trong một ngày bận rộn.

Đại dịch Covid -19 đã tạo ra một cơ hội lớn cho robot, nhưng công nghệ này chưa đủ chín muồi để nắm bắt thời điểm này, các robot vẫn chưa chứng minh được khả năng vận hành độc lập một cách an toàn. Các công ty vẫn phải dựa vào con người để giám sát các robot giao hàng, để ngăn ngừa lỗi và giúp robot thoát khỏi những tình huống khó xử. Pony AI là một ví dụ, xe tự lái của họ vẫn có một người lái xe ngồi sẵn sau tay lái và một người khác theo dõi lộ trình từ xa. Kết quả là chi phí vận hành các hình thức giao hàng này bị đội lên đáng kể so với giao hàng truyền thống mà hiệu quả chưa có nhiều khác biệt ngoài việc giữ an toàn cho con người trong mùa dịch.