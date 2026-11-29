Đặc biệt, khi các cơ chế đặc thù về phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa được thông qua, giấc mơ đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế, đóng góp hàng tỉ USD vào nền kinh tế đang rõ nét hơn bao giờ hết.

'Cỗ máy in tiền' và tiềm năng

Nhìn ra thế giới và khu vực, công nghiệp biểu diễn (concert) đã vượt xa khuôn khổ của một hoạt động giải trí đơn thuần để trở thành "cỗ máy in tiền" đúng nghĩa. Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour của siêu sao Taylor Swift là minh chứng điển hình nhất. Không chỉ mang về doanh thu bán vé kỷ lục hơn 2 tỉ USD, tour diễn này còn tạo ra hiệu ứng kinh tế khổng lồ mang tên "Swiftonomics". Nhận thức rõ giá trị từ các đại nhạc hội, Chính phủ Singapore đã không ngần ngại cử phái đoàn cấp cao sang tận Mỹ đàm phán, chi gói tài trợ lớn để giành quyền đăng cai độc quyền tại Đông Nam Á. Đích thân Thủ tướng Lý Hiển Long khi đó cũng trực tiếp lên tiếng bảo vệ thỏa thuận này như một bước đi chiến lược để hút khách quốc tế. Thực tế chứng minh sự đầu tư này hoàn toàn xứng đáng: 6 đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore đầu năm 2024 đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả quốc tế, giúp nhu cầu hàng không và khách sạn tăng vọt tới 30%, mang lại nguồn thu ước tính lên tới 350 - 500 triệu SGD (khoảng 260 - 370 triệu USD) cho đảo quốc sư tử chỉ trong một tuần.

Ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển lớn nhưng cũng đối mặt không ít thách thức ẢNH: BTC

Mới nhất, vào đầu tháng 11, siêu tour After Hours Til Dawn của nam ca sĩ The Weeknd cũng chính thức khép lại sau 176 đêm diễn trên 5 châu lục, cán mốc doanh thu bán vé hơn 1,3 tỉ USD với trên 9 triệu vé được tiêu thụ - xác lập kỷ lục tour diễn ăn khách nhất lịch sử của một nghệ sĩ solo nam. Trong chặng dừng chân tại châu Á vào tháng 10 và đầu tháng 11 (với các đêm diễn cháy vé liên tiếp tại Singapore, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur), hiệu ứng "du lịch concert" lại một lần nữa bùng nổ. Tương tự, các chuyến lưu diễn của Blackpink hay Coldplay tại châu Á cũng liên tục tạo ra những cú hích ngoạn mục cho GDP của các quốc gia đăng cai.

Tại Việt Nam, độ chịu chi của người dân cho âm nhạc cũng đã có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Nếu hai đêm diễn Born Pink của Blackpink tại Hà Nội năm 2023 lập kỷ lục với doanh số hơn 600 tỉ đồng thì cuối tháng 10 vừa qua, hai đêm nhạc của nhóm nhạc huyền thoại BigBang cũng tại thủ đô đã thiết lập một kỷ lục mới với 750 tỉ đồng (tổng tác động kinh tế ước đạt 800 tỉ đồng).

Thị trường nội địa cũng chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của các concert "made in Vietnam" như chuỗi đêm nhạc Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai hay những liveshow quy mô lớn của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu... Việc hàng chục nghìn vé "sold out" chỉ trong vài phút mở bán, cùng làn sóng khán giả từ khắp các tỉnh thành và kiều bào đổ về để "đu idol" cho thấy dư địa của thị trường biểu diễn Việt Nam là vô cùng lớn.

Concert Anh trai say hi diễn ra tại Planet Hollywood (Las Vegas, Mỹ) hồi cuối tháng 7.2025, quy tụ khoảng 7.000 khán giả ẢNH: DatVietVAC

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, bày tỏ rất lạc quan về tương lai của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Niềm lạc quan không chỉ đến từ số lượng những chương trình nghệ thuật được tổ chức, mà là sự thay đổi trong cách người Việt Nam tiêu dùng văn hóa. Nếu trước đây chúng ta thường lo lắng về việc người dân có sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức nghệ thuật hay không, thì hôm nay nhiều bạn trẻ sẵn sàng dành vài triệu đồng mua vé concert; đi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số để có được những trải nghiệm nghệ thuật mà họ yêu thích. Đó là một tín hiệu rất quan trọng của thị trường.

"Chỉ trong tháng 11, chúng ta đã chứng kiến một nhịp sống âm nhạc rất sôi động như concert "Mắt nhắm mắt mở" của HIEUTHUHAI thu hút hàng vạn khán giả tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Phương Mỹ Chi đưa nhạc hội Dân chơi dân ca đến thủ đô, đưa cả hát Xoan lên sân khấu đương đại. Hai đêm Tinh hà "Say Hi" tại Hà Nội, live concert See The Light của Mỹ Tâm tại khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) cũng kín chỗ. Gần nhất, tối 24.11, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên đã quy tụ khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và gần 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình. Dù đây là chương trình phục vụ công chúng, không thể lấy số người tham dự để suy ra doanh thu thương mại, nhưng sức hút của sự kiện cho thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và tình yêu đối với bản sắc dân tộc rất lớn. Điều đáng mừng là văn hóa truyền thống đang tìm được tiếng nói mới trong đời sống của giới trẻ. Đây chính là lợi thế để Việt Nam phát triển những sản phẩm văn hóa có bản sắc riêng", ông Bùi Hoài Sơn dẫn chứng.

Khát vọng lớn nhưng vướng 'nút thắt' hạ tầng

Để mời được những ngôi sao hạng A toàn cầu như Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay hay The Weeknd, yếu tố tiên quyết không chỉ nằm ở mức cát xê hay tiềm năng bán vé, mà nằm ở hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cực kỳ khắt khe của địa điểm tổ chức (venue). Đơn cử như tour diễn The Eras Tour của Taylor Swift hay After Hours Til Dawn của The Weeknd, toàn bộ hệ thống sân khấu, màn hình LED khổng lồ, dàn âm thanh và ánh sáng phải vận chuyển bằng đoàn xe container chuyên dụng lên tới 90 chiếc.

Sân vận động Mỹ Đình đón khoảng 90.000 khán giả trong 2 đêm diễn của BigBang ẢNH: BTC

Để vận hành khối thiết bị nặng hàng trăm tấn này, các quốc gia trong khu vực đều đầu tư những "siêu tổ hợp" chuyên biệt. Chẳng hạn, Sân vận động Quốc gia Singapore (thuộc tổ hợp Singapore Sports Hub, vốn đầu tư 1,87 tỉ SGD) được thiết kế với sức chứa lên tới 55.000 - 63.000 khán giả cho các buổi hòa nhạc, sở hữu hệ thống mái vòm đóng mở tự động khổng lồ giúp chống chịu thời tiết nhiệt đới, kết cấu khung giàn chịu tải trọng treo cực lớn, điều hòa làm mát đến từng ghế ngồi và kết nối trực tiếp với 3 ga tàu điện ngầm MRT.

Tương tự, Hồng Kông cũng vừa đưa vào vận hành Tổ hợp Thể thao Kai Tak với sân vận động chính 50.000 chỗ có mái che đóng mở, cách âm hoàn toàn để không ảnh hưởng khu dân cư, hay Thái Lan duy trì hệ thống nhà thi đấu Impact Arena (sức chứa 12.000 người, trần cao 24 m chuyên biệt cho treo giàn âm thanh) song song với Sân vận động quốc gia Rajamangala.

"Trông người lại ngẫm đến ta", số lượng địa điểm đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật cơ bản này ở Việt Nam gần như bằng không. Tại Hà Nội, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là lựa chọn hiếm hoi cho các sự kiện trên 30.000 người, nhưng cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu mái che khán đài, kết cấu không cho phép treo các hệ thống âm thanh - ánh sáng lớn và thường xuyên vướng lịch thi đấu thể thao. Tại TP.HCM - trung tâm giải trí sôi động nhất cả nước - tình trạng "khát" mặt bằng còn trầm trọng hơn. Sân vận động Thống Nhất có quy mô nhỏ và đã cũ; Sân vận động Quân khu 7 chỉ đáp ứng được quy mô vừa phải (khoảng 15.000 - 20.000 khán giả) và nằm ở khu vực dễ ùn tắc giao thông, bị giới hạn nghiêm ngặt về tiếng ồn. Các trung tâm triển lãm hay nhà thi đấu trong nhà hiện hữu lại có sức chứa quá khiêm tốn, chỉ từ 3.000 - 8.000 chỗ ngồi, trần thấp, hoàn toàn không phù hợp cho các đại nhạc hội.

Việc thiếu hụt những không gian biểu diễn chuyên biệt khiến các nhà tổ chức sự kiện trong nước luôn rơi vào thế bị động. Anh N.T.A, giám đốc một công ty truyền thông từng tham gia tổ chức hàng loạt concert của các chương trình Anh trai, Chị đẹp thời gian qua, cho biết một trong những khó khăn lớn nhất khi tổ chức các đại nhạc hội tại Việt Nam hiện nay là thiếu hạ tầng biểu diễn chuyên dụng. Đặc biệt tại TP.HCM, để tổ chức một concert quy mô 30.000 - 40.000 khán giả, doanh nghiệp rất khó tìm được địa điểm có sẵn đáp ứng yêu cầu. Các nhà tổ chức phải tìm kiếm những khu đất đủ rộng để triển khai mô hình pop-up stadium (sân vận động tạm thời), gần như xây dựng một sân vận động thu nhỏ với đầy đủ sân khấu, khán đài và hệ thống thiết bị kỹ thuật. Tuy nhiên, những mặt bằng có diện tích đủ lớn thường nằm xa trung tâm, kéo theo những khó khăn về giao thông và di chuyển của hàng chục nghìn khán giả.

Giá trị kinh tế từ những đêm diễn lớn của các nghệ sĩ nổi tiếng ẢNH: BTC

Dẫn chứng từ concert Anh trai vượt ngàn chông gai, anh N.T.A cho biết ê kíp đặt ra yêu cầu về chất lượng tổ chức gần với tiêu chuẩn quốc tế, từ âm thanh, ánh sáng, màn hình LED đến hệ thống khán đài. Đơn vị tổ chức phải huy động thiết bị màn hình LED chất lượng cao từ nhiều nhà cung cấp hàng đầu trong nước, đồng thời nhập khẩu các thiết bị âm thanh, ánh sáng. Ngay cả hệ thống khán đài cũng phải được thiết kế, thi công theo tiêu chuẩn xây dựng, tính toán độ cao, độ dốc và góc nhìn để bảo đảm khán giả ở các vị trí khác nhau đều có thể theo dõi sân khấu mà không bị che khuất. Hệ thống giàn treo thiết bị âm thanh, ánh sáng cũng phải ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm hạn chế tối đa việc cản trở tầm nhìn của khán giả.

"Chi phí xây dựng và thiết bị là một trong những khoản đầu tư lớn nhất khi tổ chức concert. Gần như chúng tôi phải xây dựng một sân vận động để phục vụ chương trình, trong khi những hạng mục này chỉ được sử dụng trong vài ngày rồi lại tháo dỡ. Để tối ưu chi phí, các nhà sản xuất thường cố gắng tổ chức 2 đêm diễn liên tiếp trên cùng một hệ thống sân khấu và cơ sở vật chất", vị giám đốc này chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc thiếu địa điểm biểu diễn chuyên dụng cũng là một trong những rào cản lớn khiến Việt Nam chưa trở thành điểm dừng chân thường xuyên trong các chuyến lưu diễn của những nghệ sĩ quốc tế hàng đầu. Các concert trong nước hiện nay dù có thể sử dụng thiết bị và công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng phần lớn hạ tầng vẫn phải thi công từ đầu. Điều này khiến nhà tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thời gian thi công, năng lực triển khai đến khả năng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật riêng của từng nghệ sĩ.

"Mỗi nghệ sĩ quốc tế đều có những yêu cầu khác nhau về sân khấu và điều kiện tổ chức biểu diễn. Với những ngôi sao lớn, họ thường lựa chọn các sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn, thậm chí tới 100.000 khán giả. Trong khi đó, tại Việt Nam, việc tìm được một địa điểm đủ sức chứa và đáp ứng các yêu cầu để tổ chức những concert như vậy vẫn rất khó khăn", vị này phân tích.

Thể chế và hạ tầng không thể tiếp tục đi sau

Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, câu chuyện thiếu sân khấu cho các đại concert ở Việt Nam hiện nay phản ánh một nghịch lý rất đáng suy nghĩ: nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân đã phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng văn hóa, thị trường giải trí đã đi trước điều kiện phát triển công nghiệp giải trí. Phần lớn các đại nhạc hội vẫn cần sử dụng những địa điểm vốn được xây dựng cho nhiều mục đích khác. Chúng ta còn thiếu những địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp, được thiết kế ngay từ đầu để đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp giải trí, nhất là các arena trong nhà, có khả năng khai thác quanh năm.

"Tất nhiên trên thế giới, việc sử dụng sân vận động để tổ chức các đại nhạc hội là khá phổ biến. Vấn đề của Việt Nam không phải là sử dụng sân vận động, mà là thiếu những lựa chọn thay thế và thiếu các địa điểm đa năng được thiết kế, vận hành theo tiêu chuẩn của ngành công nghiệp biểu diễn quốc tế. Điều đáng quan tâm là nếu mỗi chương trình đều phải giải quyết lại từ đầu bài toán địa điểm, kết cấu, thiết bị và giao thông, DN sẽ khó giảm chi phí, xây dựng lịch biểu diễn ổn định hay nâng cao năng lực sản xuất", PGS-TS Bùi Hoài Sơn phân tích và cho rằng khó có thể xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa tỉ USD nếu chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào những địa điểm thiếu điều kiện kỹ thuật ổn định và phương thức tổ chức mang tính thời vụ. Khi khán giả đã sẵn sàng, nghệ sĩ đã sẵn sàng, DN đã nhìn thấy cơ hội, thì thể chế và hạ tầng không thể tiếp tục đi sau.

Trước thực trạng trên, chuyên gia này cho rằng đầu tiên cần quy hoạch hạ tầng biểu diễn như một bộ phận của hạ tầng phát triển đô thị và du lịch. Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các trung tâm du lịch có đủ điều kiện để hình thành mạng lưới địa điểm đa tầng: các nhà hát và không gian biểu diễn vừa và nhỏ; nhà thi đấu đa năng trong nhà có sức chứa hàng nghìn đến hàng vạn khán giả; các sân vận động có khả năng chuyển đổi công năng phục vụ đại nhạc hội.

Đồng thời, đầu tư theo tiêu chuẩn vận hành quốc tế, không chỉ theo quy mô xây dựng. Cần chú trọng chất lượng âm học, tầm nhìn, khả năng treo thiết bị, nguồn điện, khu vực hậu trường, đường tiếp cận của xe vận chuyển, kiểm soát tiếng ồn, phòng cháy - chữa cháy, thoát hiểm, y tế và khả năng tiếp cận của người khuyết tật. Hạ tầng bên ngoài cũng quan trọng không kém: giao thông công cộng, phương án giải tỏa khán giả, dịch vụ lưu trú và kết nối với các điểm tham quan.

Dẫn Nghị quyết số 59 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua, PGS-TS Bùi Hoài Sơn khuyến nghị cần cụ thể hóa cơ hội này để các dự án đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư có năng lực vận hành thực sự.

Quan trọng không kém là hạ tầng sáng tạo: nguồn nhân lực, công nghệ biểu diễn, doanh nghiệp sản xuất, quyền sở hữu trí tuệ, hệ thống bán vé minh bạch, dữ liệu thị trường và mạng lưới phân phối quốc tế. Cần tạo điều kiện cho nghệ sĩ, DN Việt Nam hình thành những lễ hội âm nhạc và chương trình nghệ thuật định kỳ, có thương hiệu và bản sắc Việt Nam, đồng thời bảo đảm sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật và cơ hội tiếp cận văn hóa cho đông đảo công chúng.

"Chúng ta cần chuyển từ tư duy tìm một địa điểm để tổ chức concert sang tư duy xây dựng một điểm đến mà những concert lớn muốn tìm đến. Xa hơn, thành công thực sự không chỉ là ngày một ngôi sao thế giới chọn Việt Nam để biểu diễn, mà là ngày khán giả quốc tế chủ động đến Việt Nam để thưởng thức những chương trình nghệ thuật do chính người Việt Nam sáng tạo. Đó là lúc văn hóa thực sự trở thành động lực của du lịch, của nền kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia", PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.