Thêm điểm mua sắm, giải trí bên vịnh di sản thế giới Hạ Long

Ngày 14.11, Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long tại P.Bãi Cháy (TP.Quảng Ninh) chính thức khai trương, đưa vào hoạt động tổ hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí quy mô lớn bên vịnh Hạ Long.



Rất đông khách tới tham quan, mua sắm tại AEON MALL Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự án được khởi công từ tháng 2.2025, xây dựng trên diện tích hơn 9,1 ha, tổng vốn đầu tư trên 5.140 tỉ đồng. Trung tâm có tổng diện tích sàn hơn 140.000 m2, với gần 140 gian hàng trong giai đoạn 1.

Việc AEON MALL Hạ Long đi vào hoạt động bổ sung điểm mua sắm, giải trí mới tại khu du lịch Bãi Cháy, nơi tập trung đông du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, trung tâm còn có khu siêu thị, ẩm thực và các dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân.

Đáng chú ý, khu bách hóa tổng hợp và siêu thị rộng khoảng 8.200 m2 bố trí không gian giới thiệu đặc sản địa phương, các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn và khu ẩm thực với khoảng 240 chỗ ngồi. Một số món ăn đặc trưng của Hạ Long như chả mực, bún và mì hải sản cũng được đưa vào phục vụ.

Những thương hiệu thời trang nổi tiếng như UNQLO đổ bộ tới Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Văn Ánh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh, đánh giá việc trung tâm thương mại đi vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố.

Theo ông Ánh, dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại hiện đại, mở rộng không gian mua sắm, vui chơi, giải trí gắn với du lịch Hạ Long - Bãi Cháy.

Đặc biệt, lãnh đạo TP.Quảng Ninh đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện đưa sản phẩm OCOP, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương vào hệ thống phân phối.

Hiện Quảng Ninh có 451 sản phẩm OCOP, trong đó 16 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Việc mở rộng kênh phân phối tại các trung tâm thương mại lớn được kỳ vọng giúp đặc sản địa phương tiếp cận thêm người tiêu dùng và khách du lịch.

Theo UBND TP.Quảng Ninh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2026 tăng 30,2% so với cùng kỳ. Thành phố cũng đón 20,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,23%.

Sự xuất hiện của AEON MALL Hạ Long góp phần bổ sung hạ tầng thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân và lượng khách du lịch đến Quảng Ninh.