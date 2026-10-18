Sau 3 ngày mở cửa, AEON Mall Thanh Hóa đón hơn 200 nghìn lượt khách

Sáng 18.10, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Mall Thanh Hóa - Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 13 của AEON Việt Nam. Trước đó, vào ngày 15.10, AEON Mall Thanh Hóa đã chính thức mở cửa, thu hút đông đảo người dân địa phương đến trải nghiệm, mua sắm.

Sau 3 ngày mở cửa AEON Mall Thanh Hóa đón hơn 200 ngàn lượt khách ẢNH: AEON Việt Nam

Trung tâm AEON Mall Thanh Hóa được triển khai trên diện tích 10,5 ha tại phường Quảng Phú (Thanh Hóa) với tổng vốn đầu tư khoảng 4.157 tỉ đồng. Trung tâm có tổng diện tích mặt sàn khoảng 120.000 m², quy tụ hơn 130 gian hàng, với nhiều thương hiệu trên thế giới, trong đó có nhiều nhãn hàng nổi tiếng của Nhật Bản và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam nhấn mạnh Thanh Hóa là vùng đất đầy tiềm năng, trong đó, nhu cầu tiêu dùng của các gia đình trẻ tại đây được kỳ vọng sẽ gia tăng nhanh chóng.

Ông bày tỏ vui mừng khi chỉ trong 3 ngày đầu tiên kể từ khi mở cửa đón khách vào ngày 15.10, AEON Mall Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 200.000 lượt khách.

Cũng tại buổi Lễ, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định sự hiện diện của AEON Mall Thanh Hóa sẽ là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Thanh Hóa và Nhật Bản, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật.



Việc chính thức đưa AEON Thanh Hóa vào vận hành không chỉ đáp ứng toàn diện nhu cầu mua sắm, ẩm thực, thời trang và chăm sóc gia đình của người dân địa phương, mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo bán lẻ hiện đại tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, ông Tô Anh Dũng mong muốn Tập đoàn AEON sẽ ưu tiên đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống AEON; làm cầu nối thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.



