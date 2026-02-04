Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công nhân tử nạn ở mỏ than Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/02/2026 20:43 GMT+7

Một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Than Khe Chàm (TKV, Quảng Ninh) rạng sáng 4.2 khiến một công nhân tử nạn, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong khai thác, sản xuất than.

Ngày 4.2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng của đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Khe Chàm (P.Mông Dương, Quảng Ninh), khiến một công nhân tử nạn.

Công nhân tử nạn ở mỏ than Quảng Ninh - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty Than Khe Chàm nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 ngày 4.2, tại Công ty Than Khe Chàm - TKV, thuộc địa bàn P.Mông Dương, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Ng.X.D. (55 tuổi, trú tại P.Quang Hanh), công nhân Phân xưởng vận tải đường sắt của công ty. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh D. đang thực hiện nhiệm vụ vận hành quay lật nghiêng 3 tấn tại khu vực mặt bằng +25 của đơn vị.

Công nhân tử nạn ở mỏ than Quảng Ninh - Ảnh 2.

Sản xuất than tại Công ty Than Khe Chàm

ẢNH: N.T

Trong quá trình làm việc, anh D. không may gặp sự cố nghiêm trọng. Ngay sau đó, nạn nhân được đồng nghiệp và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, sau đó chuyển đến Bệnh viện Cọc 7 để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh D. đã không qua khỏi.

Đại diện UBND P.Mông Dương xác nhận vụ việc và cho biết địa phương đã nhanh chóng báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo thẩm quyền; đồng thời tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Ngay trong ngày, các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời lấy lời khai của những người có mặt để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Hiện công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

