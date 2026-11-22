Có lúc Kate phải nén nước mắt khi nói về những thay đổi kể từ ngày nhận chẩn đoán mắc ung thư. Nhưng khi gặp lại Hoàng tử William và các con ở cuối hành trình, cô rạng rỡ ôm hôn từng người. Bộ phim tài liệu dài 30 phút do Kirsty Young giới thiệu ghi lại những khoảnh khắc hiếm thấy ấy của Vương phi xứ Wales.

Tìm lại niềm vui giữa những bất định

"Ung thư làm bạn thay đổi. Cơ thể bạn thay đổi. Nhưng khi biết mình mắc ung thư, có những thay đổi sâu sắc hơn thế rất nhiều. Tôi hiểu rằng hồi phục là cả một hành trình. Bạn học cách tìm lại những điều từng thân thuộc, tìm thấy hy vọng và niềm vui ngay cả khi phía trước còn nhiều bất định. Chẳng ai phải một mình gánh vác những thử thách của cuộc đời", Kate chia sẻ. Kate (44 tuổi), được chẩn đoán mắc ung thư sau ca phẫu thuật vùng bụng năm 2024. Cô hoàn tất hóa trị vào tháng 9 cùng năm và cho biết bệnh đã thuyên giảm vào tháng 1.2025. Hoàng gia Anh đến nay vẫn chưa công bố loại ung thư hay giai đoạn bệnh.

Sau thời gian điều trị ung thư, Công nương Kate nói cô trân trọng và biết ơn cuộc sống hơn Ảnh: Chụp màn hình phim tài liệu Heal

Ngày 27.6, Kate bắt đầu thử thách National Three Peaks nhằm ủng hộ quỹ từ thiện ung thư Royal Marsden. Trong vòng 24 giờ, cô lần lượt chinh phục Ben Nevis ở Scotland, Scafell Pike ở Anh và Snowdon ở xứ Wales. Kate đi bộ khoảng 37 km, với tổng độ cao leo được hơn 3.000 m. Riêng quãng đường di chuyển bằng ô tô giữa các ngọn núi dài khoảng 740 km. James đồng hành cùng chị trên đỉnh Scafell Pike, rồi bất ngờ xuất hiện ở Snowdon. Anh nhắc rằng khi kết thúc điều trị, Kate chưa có dịp rung chuông như một số bệnh nhân ung thư khác. "Biết đâu đây chính là cách chị rung tiếng chuông của mình", James nói. Chỉ vài tuần trước chuyến leo núi, Kate đã chứng kiến khoảnh khắc ấy tại Bệnh viện Christie ở Manchester (Anh). Cô vỗ tay, reo mừng rồi ôm Claire Lorente, bệnh nhân ung thư vú 30 tuổi, sau khi Claire Lorente rung chuông đánh dấu ngày hoàn tất điều trị.

Trên đường leo núi, Kate gặp Ted Haslam, cậu bé 11 tuổi bị liệt hai chân. Một nhóm tình nguyện viên thay nhau khiêng chiếc xe lăn của em để cả nhóm cùng tham gia thử thách. Giữa tiết trời lạnh, Kate hỏi Ted có đủ ấm không rồi động viên: "Em đã lên đến đỉnh thứ hai rồi, giỏi lắm! Mọi người sẽ cổ vũ em. Hy vọng chúng ta lại gặp nhau ở Snowdon nhé!".

Bộ phim cũng truyền cảm hứng cho những người đang tìm cách sống chung với bệnh tật. Với Kate, thiên nhiên giúp cô tìm lại những điều có ý nghĩa trong thời gian hồi phục. "Thiên nhiên giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa tâm trí, cơ thể và đời sống tinh thần của mình. Nhất là trong những lúc khó khăn, thiên nhiên có thể giúp chúng ta tìm về với những điều quan trọng nhất", cô chia sẻ với tạp chí Country Life.

Theo Hoàng gia Anh, Kate hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm nghị lực cho những người mắc bệnh hiểm nghèo và giúp nhiều bệnh nhân ung thư được tiếp cận dịch vụ chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần.