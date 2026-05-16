Công tác chính trị, tư tưởng 'đi trước, mở đường' trong kỷ nguyên mới

Khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết ngày 8.4 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt T.Ư Đảng ký ban hành Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên T.Ư Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Đề cập tới gần 21,6 triệu thanh niên, chiếm gần 20% dân số, là rường cột của đất nước, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng nếu không kịp thời đổi mới phương thức giáo dục, khơi thông tư tưởng, một bộ phận giới trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu. Việc tổ chức hội thảo mong muốn mang đến những góc nhìn sâu sắc và phong phú, chỉ ra được những giải pháp mang tính đột phá, thực tiễn cao để triển khai Quy định 19 vào thực tiễn, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

"Hơn bao giờ hết, sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng tiềm lực kinh tế hay quy mô dân số, mà được định đoạt bởi sự thống nhất về ý chí, chiều sâu của văn hóa và một khối đại đoàn kết không thể phá vỡ. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, suy cho cùng, chính là củng cố vững chắc "trục tư tưởng" ấy, giữ cho cái gốc của Đảng luôn bền, lòng dân luôn thuận, khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.

Giải phẫu căn nguyên "thờ ơ chính trị" của một bộ phận giới trẻ

Phát biểu chỉ đạo và đề dẫn hội thảo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư, cũng nhấn mạnh, Quy định số 19-QĐ/TW được ban hành đánh dấu sự đổi mới tư duy, nhận thức lý luận - tư tưởng trên cơ sở lấy "4 kiên định" làm nguyên tắc nền tảng, bất biến, chuyển mạnh từ "định hướng, khuyến khích" sang "chế định, bắt buộc", "điều chỉnh hành vi", từ đánh giá "định tính" sang "định lượng" cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của kỷ nguyên phát triển mới với 2 mục tiêu chiến lược "100 năm", hơn lúc nào hết, công tác chính trị, tư tưởng phải tự đổi mới, nâng tầm sứ mệnh, "đi trước mở đường", "chủ động dẫn dắt", "chỉ đạo thực tiễn".

Bà Đinh Thị Mai đánh giá hội thảo có ý nghĩa sâu sắc, là bước cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị T.Ư 2 khóa XIV và Quy định số 19 vào thực tiễn công tác tư tưởng, chính trị của các đoàn thể các cấp trong kỷ nguyên phát triển mới. Để đạt mục tiêu này, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư đề nghị hội thảo tập trung làm rõ phương thức, cơ chế ràng buộc để "lượng hóa" trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 19. Theo đó, hội thảo cần phân tích sâu sắc phương thức đánh giá, đo lường chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng cũng như vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, bảo đảm theo "quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó" và "không có vùng an toàn" nếu buông lỏng lãnh đạo.

Bà Đinh Thị Mai cũng đề nghị hội thảo cần hướng tới định hình các giải pháp "đi trước, mở đường", "chủ động dẫn dắt", nhất là trên không gian mạng. Cùng đó, đột phá trong đổi mới công tác giáo dục cho thế hệ trẻ. "Với hơn 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số, đây là lực lượng rường cột, cũng là đối tượng chịu tác động mạnh nhất của thông tin đa chiều. Vì vậy, hội thảo cần tập trung phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề "nhạt Đảng, khô Đoàn", "thờ ơ chính trị" ở một bộ phận giới trẻ", Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư lưu ý.

Phát biểu tại hội thảo, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Ngô Văn Cương nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng gần gũi, thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh niên. "Muốn công tác tư tưởng hiệu quả thì phải hiểu thanh niên nghĩ gì, quan tâm điều gì, tiếp cận thông tin ra sao. Không thể sử dụng tư duy cũ, phương pháp cũ để tác động đến một thế hệ đang sống trong môi trường số và toàn cầu hóa", ông Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Theo đó, các tổ chức đoàn thể cần chủ động tận dụng ưu thế của công nghệ số, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng để lan tỏa thông tin tích cực, truyền cảm hứng, định hướng giá trị sống tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đặc biệt, ông Ngô Văn Cương cho rằng các hoạt động phải gắn chặt với thực tiễn đời sống, với những vấn đề người dân và thanh niên quan tâm.

Kế đó, phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, am hiểu công nghệ, có kỹ năng truyền thông hiện đại và khả năng nắm bắt, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong xã hội.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội để đổi mới công tác chính trị, tư tưởng theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả, sát với thực tiễn để góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN Nguyễn Minh Triết đánh giá cao vai trò của Báo Thanh Niên trong việc đề xuất sáng kiến, phối hợp tổ chức chương trình và khẳng định công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò "đi trước, mở đường", quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị tổ chức Đoàn thời gian tới tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, trước hết phải tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, coi giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ cốt lõi và xuyên suốt. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác đa chiều và đưa đoàn viên trở thành "chủ thể" của quá trình giáo dục. Đoàn cần tiếp tục đầu tư phát triển ứng dụng "Thanh niên Việt Nam", công cụ "AI của Đoàn", xây dựng các nền tảng giáo dục chính trị trên không gian mạng theo hướng quản trị đầu ra, có cơ chế thống kê và đánh giá hiệu quả cụ thể.

Một nội dung quan trọng khác được anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh là công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Theo anh Nguyễn Minh Triết, cần kết hợp chặt chẽ giữa báo chí, khảo sát xã hội học, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội với việc ứng dụng dữ liệu lớn và AI để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. "Phải chủ động cung cấp thông tin nhanh, ngắn gọn, chính xác để thanh niên tiếp cận sớm với thông tin chính thống, không bị tác động bởi tin giả, tin xấu, thông tin độc hại", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Đáng chú ý, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục trực tuyến và giáo dục trực tiếp. Nếu trực tuyến giúp tiếp cận nhanh, duy trì tương tác thì hoạt động trực tiếp mới tạo được chiều sâu trải nghiệm và bồi đắp niềm tin, tình cảm cho thanh niên. Theo đó, cần dùng tương tác trên không gian mạng để dẫn dắt thanh niên tham gia các hành trình về nguồn, diễn đàn đối thoại, hoạt động tình nguyện, phong trào hành động cách mạng và mô hình tự rèn luyện.