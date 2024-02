Công thức tạo thành công của IU mỗi lần tái xuất

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng, IU còn có những tác phẩm điện ảnh và truyền hình đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Bắt đầu tỏa sáng từ drama học đường Dream High, tiếp đó là You’re The Best Lee Soon Shin, Khách sạn ma quái và gây được tiếng vang lớn nhất là Người tình ánh trăng, đóng chính cùng Lee Jun Ki. Thậm chí vào năm 2022, nữ ca sĩ còn có vinh dự tham gia lễ trao giải Liên hoan phim Cannes và tác phẩm Broker do cô đóng vai thứ chính cũng tranh giải Cành cọ vàng