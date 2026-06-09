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Thế giới

Công tố viên trưởng Tòa Hình sự quốc tế vướng bê bối quấy rối tình dục

Khánh An
Khánh An
09/06/2026 07:59 GMT+7

Ban điều hành Tòa Hình sự quốc tế (ICC) vừa cho biết đã đình chỉ Công tố viên trưởng Karim Khan chờ các quốc gia thành viên bỏ phiếu về số phận của ông này, sau một cuộc điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục.

Công tố viên trưởng Tòa Hình sự quốc tế vướng bê bối quấy rối tình dục - Ảnh 1.

Ông Khan không còn giữ chức vụ đứng đầu văn phòng công tố viên của ICC kể từ tháng 5.2025, khi ông tự nguyện nghỉ phép chờ kết quả điều tra

ẢNH: REUTERS

Reuters ngày 9.6 dẫn nguồn thạo tin cho biết ban điều hành ICC đã phán quyết ông Khan sai phạm nghiêm trọng sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về cáo buộc công tố viên này có "những tương tác mang tính chất tình dục không có sự đồng thuận" với một nữ luật sư làm việc tại văn phòng của ông.

Nguồn tin cho biết thêm ban điều hành đã khuyến nghị bãi nhiệm công tố viên này.

Ban điều hành của ICC sẽ gửi kết luận của mình đến tất cả 125 quốc gia thành viên. Các thành viên này sẽ bỏ phiếu về số phận của ông Khan trong một phiên họp đặc biệt.

Các luật sư của ông Khan cho biết ông kiên quyết bác bỏ cáo buộc và nhắc lại rằng ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ông Khan không còn giữ chức vụ đứng đầu văn phòng công tố viên của ICC kể từ tháng 5.2025, khi ông tự nguyện nghỉ phép chờ kết quả điều tra. Ông là công tố viên trưởng đầu tiên của ICC bị cơ quan giám sát của tòa án chính thức đình chỉ chức vụ.

Các nguồn tin trước đó cho biết một báo cáo của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc đã tìm thấy "cơ sở thực tế" cho các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục do một nữ trợ lý đưa ra và rằng lời khai của các nhân chứng "ủng hộ các tuyên bố của cô ấy".

Tuy nhiên, một báo cáo thứ hai của ba thẩm phán đã phân tích báo cáo của Liên Hiệp Quốc và kết luận rằng bằng chứng không đủ để chứng minh tính xác thực của các cáo buộc quấy rối tình dục đối với Công tố viên trưởng ICC.

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