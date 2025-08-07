Cô Cấn Thị Nhàn luôn giữ cho mình một tình yêu lớn lao với những mầm non thơ dại và một trăn trở âm thầm: Làm sao để giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngôi trường thân yêu này?



Từ một túi bóng bim bim của học sinh mầm non

Một buổi sáng đầu tuần, trong lúc đi kiểm tra khuôn viên sân trường, cô nhìn thấy những túi bóng ăn quà sáng vứt bừa bãi dưới gốc cây. Dù các cô giáo đã thường xuyên nhắc nhở, nhưng rõ ràng ý thức của trẻ vẫn còn hạn chế. Cô Nhàn trăn trở: Chẳng lẽ chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở? Hay phải gieo cho các con một hạt giống nhận thức, bằng một phương pháp gần gũi và hiệu quả hơn? Cô Nhàn đã tìm hiểu các mô hình giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non. Cô quyết định chọn công trình măng non "Ngôi nhà phân loại rác thải" với thùng rác phân loại rác tái chế dành riêng cho học sinh.

Cô nhận ra, đây chính là việc làm mà Trường mầm non Hạ Bằng đang cần làm. Không chỉ là mô hình quản lý rác, mà còn là một hình thức giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường và giúp nhà trường tích hợp gây quỹ từ thiện.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng nhà trường "Ngôi nhà phân loại rác thải" ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ngay trong buổi họp chuyên môn thường kỳ đầu tháng 3.2025, cô Nhàn trình bày ý tưởng với toàn thể giáo viên trong trường: xây dựng công trình măng non "Ngôi nhà phân loại rác thải" tại sân trường, với mục đích là bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và gây quỹ từ thiện cho học sinh trong trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đã được toàn thể cán bộ giáo viên trong buổi họp chuyên môn nhất trí cao, cũng như trao đổi thêm ý tưởng để cùng nhau thực hiện.

Điểm đặc biệt của mô hình là sự gắn kết giữa giáo dục môi trường và công tác dân vận, tạo nên một không gian giáo dục thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời nâng cao vai trò của phụ huynh học sinh và cộng đồng trong giáo dục mầm non. Chính sự chân thành và tâm huyết ấy đã thuyết phục được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Hạ Bằng cùng các bậc phụ huynh học sinh tham gia.

Với tầm nhìn của người lãnh đạo, cô Nhàn biết rằng để công trình thành công bền vững, không thể chỉ trông mong vào giáo viên, nhân viên trong trường mà quan trọng nhất là học sinh mầm non chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ. Vì vậy, cô bắt đầu công tác vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia.

Trong buổi họp chuyên môn đầu tháng 3, cô yêu cầu 100% giáo viên các lớp tuyên truyền tới phụ huynh về kêu gọi cha mẹ cùng tham gia bằng cách: hướng dẫn con phân loại rác tại nhà; cùng con thu gom và mang chai nhựa, lon nước ngọt, bìa carton… đã qua sử dụng đến trường để vào "Ngôi nhà phân loại rác thải".

Cô và trò cùng tham gia hưởng ứng công trình ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Ngôi nhà" gắn kết nhà trường - phụ huynh - học sinh và xã hội

Không chỉ lan tỏa tinh thần trong nhà trường, cô cũng phối hợp tốt với Đoàn thanh niên trên địa bàn xã Hạ Bằng chung tay xây dựng để mô hình ngày càng hoàn thiện và mang tính giáo dục tốt hơn nữa.

Dần dần công trình "Ngôi nhà phân loại rác thải" không còn là của riêng nhà trường, mà trở thành một hoạt động gắn kết giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh và xã hội, đúng tinh thần cùng chung tay bảo vệ môi trường: vận động tự nguyện, phối hợp hiệu quả, cùng hướng tới mục tiêu chung. Không chỉ vậy, "Ngôi nhà phân loại rác thải" của Trường mầm non Hạ Bằng dần trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua "Dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường" tại địa phương.

Chỉ sau một thời gian ngắn, cô Cấn Thị Nhàn nhận thấy những thay đổi rõ rệt: trẻ không còn vứt rác bừa bãi, trẻ có thể phân biệt rác hữu cơ và rác tái chế, trẻ chủ động nhặt rác trong sân trường mà không cần nhắc nhở. Không ít phụ huynh trước đây ít quan tâm đến hoạt động trường, nay trở thành người tích cực nhất.

Đằng sau sự thành công của công trình là hình ảnh một phó hiệu trưởng tận tâm, có tầm nhìn, biết cách vận động, truyền cảm hứng và huy động nguồn lực từ chính những điều bình dị.

Học sinh và phụ huynh tham gia thực hành phân loại rác ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Ngôi nhà phân loại rác thải" không phải là một công trình lớn về vật chất, nhưng lại là công trình bền vững về nhân cách và nhận thức, bởi nó gieo mầm trong tâm hồn trẻ nhỏ tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức sống xanh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công trình măng non "Ngôi nhà phân loại rác thải" nhằm giáo dục tình yêu thương đùm bọc sự chia sẻ tinh thần đoàn kết của các học sinh, Trường mầm non Hạ bằng tiếp tục phát động "Tuần lễ yêu thương" kêu gọi phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia ủng hộ những nguyên liệu vật liệu như bìa carton, lon bia, chai nhựa, sắt… Qua 2 đợt phát động thực hiện công trình, cô Cấn Thị Nhàn đã quyết định dành làm nguồn kinh phí tặng quà 1.6 với tổng số tiền là 2.100.000 đồng cho 9 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhà trường.

Cô Cấn Thị Nhàn cùng Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại buổi bế giảng năm học 2024 - 2025 chia tay trẻ 5 tuổi, liên hoan tết thiếu nhi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Chính từ những hành động nhỏ, cách làm gần gũi, cô Nhàn đã lan tỏa một thông điệp lớn: "Giáo dục môi trường không bắt đầu từ lý thuyết, mà từ những hành vi thực tế của trẻ em - người gieo hạt và nuôi dưỡng tương lai hành tinh".

"Hãy để ngôi nhà phân loại rác thải đầu đời gieo mầm xanh cho tương lai!". Đó không chỉ là thông điệp giáo dục hiện nay, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng với trẻ em tương lai của đất nước trong thời kỳ "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".