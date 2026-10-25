Công - tư cùng tham gia

Ông Hà Anh Đức cho rằng BV công cần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, hạ tầng. Như BV Bạch Mai đang thành lập trung tâm quốc tế, là cơ hội để hội nhập quốc tế. BV này cũng đang hướng đến chuẩn JCI.

Cùng với hệ thống thiết bị hiện đại đồng bộ, BV Bạch Mai đang triển khai tiêu chuẩn quốc tế JCI ẢNH: THÀNH DƯƠNG

"Một trong những yếu tố thể hiện sự hội nhập và chúng ta phải nói với các bạn quốc tế, đó là các bạn theo chuẩn JCI, chúng tôi cũng theo chuẩn JCI. Các bạn làm được, chúng tôi cũng làm được", ông Đức nói. Theo ông, JCI giúp minh bạch hóa trong chăm sóc, và chúng ta buộc phải hội nhập. Hội nhập là lựa chọn để phát triển, đổi mới nâng cao chất lượng y tế.

"Yêu cầu của Đề án du lịch y tế là chúng ta phải nâng cao chất lượng từ chăm sóc đến quản trị, từ cơ sở vật chất đến hệ thống trang thiết bị, góp phần định vị thương hiệu y tế", ông Đức nêu quan điểm.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết BV đang hướng tới các chuẩn mực chất lượng quốc tế, trong đó có định hướng triển khai JCI. JCI không phải là bộ hồ sơ để chuẩn bị cho một cuộc đánh giá. Đó sẽ phải là sự thay đổi thực chất, đặc biệt khi ngành y tế đang hướng đến xây dựng, định vị thương hiệu du lịch y tế và triển khai Đề án du lịch y tế dự kiến được Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Với sự quan tâm và sẵn sàng tâm thế tham gia đề án, các BV tư cũng khẳng định sự đầu tư đồng bộ về nhân lực chuyên môn, hệ thống thiết bị y tế, đồng bộ với dịch vụ tiếp đón, chăm sóc. Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó giám đốc chuyên môn BV quốc tế Thăng Long Lạc Việt (Hà Nội), cho biết BV xác định du lịch y tế là hướng đi chiến lược nhằm nâng tầm dịch vụ và quảng bá năng lực y tế Việt Nam. Cùng với công tác chuyên môn, lợi thế tại vị trí trung tâm Hà Nội, BV giúp du khách và chuyên gia nước ngoài dễ dàng tiếp cận, và thực tế BV đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân quốc tế.

JCI (Joint Commission International) là tổ chức đánh giá chất lượng y tế quốc tế thuộc The Joint Commission, hướng tới cải thiện chất lượng và an toàn trong chăm sóc y tế trên toàn cầu. Để đạt chứng nhận JCI, BV phải trải qua quá trình đánh giá độc lập dựa trên hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao quát nhiều lĩnh vực như quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, chăm sóc và điều trị, quản lý thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, cơ sở vật chất và nhân lực.

"Nhưng đề án đặt ra yêu cầu bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, do đó chúng tôi cũng đang đàm phán hợp đồng với các hãng bảo hiểm quốc tế để tối ưu thủ tục thanh toán và liên kết chặt chẽ với các đối tác lữ hành, lưu trú. BV chuẩn bị đầy đủ nền tảng để triển khai hiệu quả ngay khi đề án được Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế triển khai", ông Tưởng cho biết.

Đặc biệt, nhấn mạnh về sự đồng bộ khi triển khai du lịch y tế, TS-BS Hà Anh Đức cho rằng Đề án Cấp cứu ngoại viện vừa được Chính phủ phê duyệt đang từng bước triển khai đóng góp rất lớn, tạo đồng bộ hạ tầng y tế và hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của du lịch y tế tại Việt Nam với việc tiếp nhận, cấp cứu ban đầu, vận chuyển kịp thời người bệnh đến các cơ sở điều trị; nhờ đó nâng cao cơ hội cho người bệnh được cứu chữa kịp thời. "Người nước ngoài đến với dịch vụ y tế của Việt Nam để hài lòng và lan tỏa", ông Đức tin tưởng.

Theo Bộ Y tế, các gói dịch vụ thuộc Đề án du lịch y tế dự kiến là các chuyên khoa răng hàm mặt, một số chuyên khoa sâu trong ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp; điều trị ung bướu kỹ thuật cao; hỗ trợ sinh sản, thẩm mỹ, khám sức khỏe toàn diện và tầm soát sớm bệnh.