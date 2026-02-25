Công ty CAEX sẵn sàng thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

CAEX được thành lập với định hướng trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa chuyên nghiệp, góp phần mở rộng các kênh đầu tư hợp pháp, hiện đại cho nhà đầu tư Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số. Đây là một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank, nhằm đáp ứng toàn bộ nhu cầu tài chính của khách hàng, bên cạnh các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm...

Công ty CAEX sẵn sàng tham gia sàn giao dịch tài sản số ẢNH: Đ.D

CAEX được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, bao gồm Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Công ty cổ phần LynkiD. Bên cạnh các cổ đông trong nước, CAEX hợp tác chiến lược với các đối tác đầu ngành toàn cầu trong lĩnh vực hoạt động sàn giao dịch, thanh khoản và lưu ký. Các cổ đông CAEX đang hoàn tất những bước cuối cùng để tăng vốn công ty lên 10.000 tỉ đồng, đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm.

Ở phía hạ tầng công nghệ, trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác đầu ngành toàn cầu, các đối tác đã tham gia cùng CAEX xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực cao nhất, cũng như kết nối thanh khoản.