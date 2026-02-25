Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Công ty CAEX sẵn sàng thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

25/02/2026 15:05 GMT+7

Ngày 25.2, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ.

CAEX được thành lập với định hướng trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa chuyên nghiệp, góp phần mở rộng các kênh đầu tư hợp pháp, hiện đại cho nhà đầu tư Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số. Đây là một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank, nhằm đáp ứng toàn bộ nhu cầu tài chính của khách hàng, bên cạnh các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm...

CAEX được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, bao gồm Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Công ty cổ phần LynkiD. Bên cạnh các cổ đông trong nước, CAEX hợp tác chiến lược với các đối tác đầu ngành toàn cầu trong lĩnh vực hoạt động sàn giao dịch, thanh khoản và lưu ký. Các cổ đông CAEX đang hoàn tất những bước cuối cùng để tăng vốn công ty lên 10.000 tỉ đồng, đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm.

Ở phía hạ tầng công nghệ, trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác đầu ngành toàn cầu, các đối tác đã tham gia cùng CAEX xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực cao nhất, cũng như kết nối thanh khoản.

