Bạn đọc

Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt giúp đồng bào miền Trung 1 tỉ đồng

Thanh Đông
Thanh Đông
27/11/2025 05:37 GMT+7

Chiều 26.11, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần (CP) phát triển bất động sản Phát Đạt, đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao số tiền 1 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lớn vừa qua.

"Báo Thanh Niên và Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt đã phối hợp thực hiện rất nhiều hoạt động. Hơn thế, chúng tôi biết Báo Thanh Niên có rất nhiều chương trình từ thiện xã hội ý nghĩa và thiết thực. Trong đợt lũ lớn vừa qua ở các tỉnh miền Trung, Báo Thanh Niên không những đưa tin bài nhanh chóng về tình hình lũ, tổn thất của bà con và công tác cứu trợ, mà còn tăng cường phóng viên đến vùng lũ, ngoài công tác truyền thông còn kết nối các nhà hảo tâm để giúp bà con gượng dậy sau lũ. Đó là lý do chúng tôi chọn Báo Thanh Niên để đồng hành. Hy vọng với sự đồng hành cùng nhau, chúng ta sẽ góp một phần nhỏ để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", ông Bùi Quang Anh Vũ chia sẻ.

Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt giúp đồng bào miền Trung 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Bùi Quang Anh Vũ (trái), Tổng giám đốc Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, trao biểu trưng 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung cho nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt giúp đồng bào miền Trung 1 tỉ đồng- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao thư cảm ơn đến ông Bùi Quang Anh Vũ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tiếp nhận biểu trưng số tiền 1 tỉ đồng từ ông Bùi Quang Anh Vũ và trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt về nghĩa cử cao đẹp này.

"Chúng tôi rất trân quý tình cảm mà Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt dành cho đồng bào. Dù tình hình kinh doanh đang gặp khó khăn, nhưng quý công ty đã dành kinh phí khá lớn này để đồng hành cùng Báo Thanh Niên hỗ trợ bà con. Báo Thanh Niên và các nhân sự của Báo đã rất quen với công tác cứu trợ bà con nên sẽ triển khai ngay kế hoạch trao số tiền trên đến với bà con", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu.

Cứu trợ người dân, chăm lo trẻ mồ côi do lũ tại miền Trung

Cứu trợ người dân, chăm lo trẻ mồ côi do lũ tại miền Trung

Ngày 25.11, Quỹ Khởi sự từ tâm thông qua Báo Thanh Niên đã đến các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, P.Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, để trao quà cứu trợ cho bà con, đặc biệt hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong, đồng thời xem xét tiếp nhận các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vào chương trình học bổng Tự lực vì chính tôi, hỗ trợ chi phí học tập cho các em đến 18 tuổi.

