Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt giúp đồng bào miền Trung 1 tỉ đồng

"Báo Thanh Niên và Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt đã phối hợp thực hiện rất nhiều hoạt động. Hơn thế, chúng tôi biết Báo Thanh Niên có rất nhiều chương trình từ thiện xã hội ý nghĩa và thiết thực. Trong đợt lũ lớn vừa qua ở các tỉnh miền Trung, Báo Thanh Niên không những đưa tin bài nhanh chóng về tình hình lũ, tổn thất của bà con và công tác cứu trợ, mà còn tăng cường phóng viên đến vùng lũ, ngoài công tác truyền thông còn kết nối các nhà hảo tâm để giúp bà con gượng dậy sau lũ. Đó là lý do chúng tôi chọn Báo Thanh Niên để đồng hành. Hy vọng với sự đồng hành cùng nhau, chúng ta sẽ góp một phần nhỏ để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", ông Bùi Quang Anh Vũ chia sẻ.

Ông Bùi Quang Anh Vũ (trái), Tổng giám đốc Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt, trao biểu trưng 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung cho nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao thư cảm ơn đến ông Bùi Quang Anh Vũ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tiếp nhận biểu trưng số tiền 1 tỉ đồng từ ông Bùi Quang Anh Vũ và trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt về nghĩa cử cao đẹp này.

"Chúng tôi rất trân quý tình cảm mà Công ty CP phát triển bất động sản Phát Đạt dành cho đồng bào. Dù tình hình kinh doanh đang gặp khó khăn, nhưng quý công ty đã dành kinh phí khá lớn này để đồng hành cùng Báo Thanh Niên hỗ trợ bà con. Báo Thanh Niên và các nhân sự của Báo đã rất quen với công tác cứu trợ bà con nên sẽ triển khai ngay kế hoạch trao số tiền trên đến với bà con", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu.