Công viên 292 tỉ đồng ở Đồng Tháp sau gần 10 năm vẫn chỉ là đất trống

Dự án công viên kéo dài gần 10 năm

Năm 2016, dự án đầu tư công viên trái cây huyện Cái Bè (phường Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp - trước đây huyện Cái Bè, Tiền Giang) được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 292 tỉ đồng, trong đó hơn 103 tỉ đồng từ ngân sách, 189 tỉ đồng từ kêu gọi đầu tư.

Dự án thực hiện 4 năm (2017 - 2020), do UBND huyện Cái Bè (cũ) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, năm 2017 công trình tạm dừng thi công để thực hiện theo nội dung chỉ đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường (cũ) rà soát lại đánh giá tác động môi trường, nhất là đánh giá thoát lũ, lưu lượng dòng chảy, bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông theo quy định.

Công viên trái cây huyện Cái Bè nằm ngay khu vực giao nhau giữa sông Tiền và sông Cái Bè ẢNH: THANH QUÂN

Sau khi được Bộ Tài nguyên - Môi trường (cũ) thẩm định xong báo cáo đánh giá tác động dòng chảy, diễn biến bờ và lòng dẫn, UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) trình Văn phòng Chính phủ xem xét cho phép được triển khai lại dự án công viên trái cây.

Đến ngày 13.2.2020, Văn phòng Chính phủ phát hành văn bản về việc kết quả đánh giá tác động đến dòng chảy, diễn biến bờ và lòng dẫn, trong đó giao UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) quyết định việc thực hiện các bước tiếp theo. Sau đó, tỉnh tiếp tục thực hiện dự án. Đến nay, công trình san nền thuộc dự án đã thi công xong nhưng dự án vẫn chưa được nghiệm thu.

Theo chủ đầu tư, thời gian thực hiện kéo dài 9 năm (tính đến 2025) đã tác động rất nhiều đến dự án. Cụ thể, giá cát san nền (theo dự án được duyệt năm 2016) là 39,5 tỉ đồng, với đơn giá 95.000 đồng/m3. Đến năm 2022, khi triển khai công trình san nền, chi phí tăng gấp 2 lần (82,073 tỉ đồng). Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (theo dự án được duyệt) là 19,16 tỉ đồng (diện tích đất bị ảnh hưởng 8.051 m2), đến 2025 diện tích bị ảnh hưởng 16.901 m2, dẫn đến chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng 206,9 tỉ đồng.

Bên trong dự án cỏ mọc um tùm ẢNH: THANH QUÂN

Đồng thời, các đơn giá xây dựng các công trình còn lại như khu điều hành (nhà điều hành; sân đường nội bộ; nhà vệ sinh; cổng chính; cổng phụ; hàng rào...), công viên - vườn trái; công viên - sân lễ; giao thông; hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải) không còn phù hợp với đơn giá tại thời điểm hiện nay.

Theo chủ đầu tư, dự án được phê duyệt còn thiếu nhiều công trình (hạng mục) như đài phun nước, sân khấu ngoài trời, vườn cây ăn trái. Diện tích dự án có sự thay đổi từ 93.844 m2 xuống còn 92.217 m2, giảm 1.627 m2.

Cần hàng trăm tỉ để làm giai đoạn 2

Để dự án được đi vào hoạt động, tháng 6.2025, UBND huyện Cái Bè đề xuất UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) cho lập chủ trương đầu tư xây dựng công viên trái cây huyện Cái Bè (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 327 tỉ đồng.

Nhiều lán trại do người dân tự ý lập bên trong dự án ẢNH: THANH QUÂN

Giai đoạn này sẽ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và một số công trình phụ trợ cần thiết như nhà điều hành; nhà trưng bày; nhà vệ sinh công cộng; sân khấu ngoài trời; biểu tượng trái cây…

Đã gần 10 năm triển khai nhưng dự án vẫn chưa được nghiệm thu ẢNH: THANH QUÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 9.6.2026, dù sắp được nghiệm thu nhưng khu vực khuôn viên dự án công viên trái cây huyện Cái Bè đang rất nhếch nhác. Nhiều khu vực cỏ mọc um tùm, phía tiếp giáp với bờ sông người dân lấn chiếm trái phép để dựng lán trại rất nhiều.

Ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp (đơn vị tiếp nhận dự án sau sáp nhập tỉnh) cho biết, có nhiều lý do khiến dự án kéo dài thời gian thực hiện. Trong đó có thời gian tạm dừng dài do đợi Bộ Tài nguyên - Môi trường (cũ) đánh giá, sau đó mới tiếp tục triển khai được. Hiện đơn vị đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệm thu dự án trong tháng 6.2026.

Về việc thực hiện giai đoạn 2 của dự án, ông Nguyễn Hoàng Khuyên chia sẻ, theo nghị quyết của HĐND tỉnh thì dự án sẽ được thực hiện từ năm 2029 - 2032.