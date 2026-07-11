Co.opmart có diện mạo mới, không gian mua sắm mới

Đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Co.opmart (1996 - 2026), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức giới thiệu không gian mua sắm mới của hệ thống Co.opmart, với điểm nhấn tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM).

Diện mạo mới mang đến sự thay đổi rõ nét từ thiết kế mặt tiền trẻ trung, hệ thống nhận diện thương hiệu nổi bật đến không gian mua sắm thông thoáng, khoa học; quầy kệ, ánh sáng và biển bảng được đầu tư đồng bộ, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và mua sắm thuận tiện hơn. Một điểm nhấn khác là logo Co.opmart được tinh chỉnh trên nền tảng kế thừa nhận diện quen thuộc, với đường nét mềm mại, thanh thoát hơn, thể hiện sự trưởng thành của thương hiệu ở tuổi 30 nhưng vẫn gìn giữ những giá trị gần gũi đã gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt.

Saigon Co.op chính thức giới thiệu không gian mua sắm mới của hệ thống Co.opmart ẢNH: SGC

Dịp này, Co.opmart còn gia tăng các tiện ích và trải nghiệm dành cho khách hàng. Khu ẩm thực được đầu tư theo hướng sạch sẽ, hiện đại với đa dạng lựa chọn; các khu vực trưng bày chuyên đề, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, khu trải nghiệm sản phẩm và điểm check-in mang dấu ấn văn hóa Việt góp phần biến mỗi chuyến mua sắm thành hành trình khám phá sản phẩm, văn hóa và những giá trị đặc sắc của hàng Việt. Song song đó, các tiện ích công nghệ như quầy tự phục vụ, quầy giữ giỏ tự động và trạm nhận quà cũng được đưa vào vận hành...

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op - trong hành trình 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng và nhiều thế hệ gia đình Việt, Co.opmart luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và đổi mới không gian mua sắm. Việc ra mắt không gian mua sắm mới lần này không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, mà còn thể hiện cam kết không ngừng đổi mới để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn của hệ thống siêu thị Co.opmart.



Diện mạo mới tại Co.opmart mang đến sự thay đổi rõ nét từ thiết kế mặt tiền trẻ trung, hệ thống nhận diện thương hiệu nổi bật đến không gian mua sắm thông thoáng, khoa học ẢNH: SGC

Việc làm mới hệ thống được triển khai đồng bộ từ Co.opmart Xa Lộ Hà Nội, nhiều siêu thị như Co.opmart Cống Quỳnh, Cần Thơ, Huế, Hà Nội, Thanh Hóa…, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, tận hưởng trải nghiệm mua sắm thoải mái và khám phá những giá trị đặc sắc của hàng Việt.