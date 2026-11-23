Ghi nhận của PV Thanh Niên một ngày giữa tháng 11.2026, đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM) đã được mở rộng, trải thảm nhựa, diện mạo khang trang hơn trước. Tuy nhiên, nhiều trụ điện vẫn nằm ngay trên mặt đường, chưa được di dời.

Trong thời gian chờ xử lý, đơn vị thi công sơn vạch đỏ trắng, bố trí thùng phuy che chắn và đặt dải phân cách bê tông tại một số vị trí để người tham gia giao thông nhận diện, quan sát.

Những trụ điện "án ngữ" dọc đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM) ẢNH: UYỂN NHI

Phường Cát Lái đề nghị di dời trụ điện trước ngày 11.12

Trả lời PV Thanh Niên tối 22.11 về tình trạng trụ điện trên đường Nguyễn Thị Định, UBND phường Cát Lái cho biết ngày 17.11, Chủ tịch UBND phường Võ Tấn Quan đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ di dời hệ thống lưới điện và ngầm hóa hạ tầng viễn thông thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND phường Cát Lái, công tác ngầm hóa hạ tầng viễn thông là một trong những hạng mục cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án.

Ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái (thứ 2 từ phải sang), khảo sát thực địa các vị trí trụ điện trên đường Nguyễn Thị Định ngày 13.11 ẢNH: CTV

Cụ thể, đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện các hạng mục ngầm hóa hạ tầng viễn thông, đã chậm tiến độ 10 ngày. Ông Quan yêu cầu khẩn trương hoàn thành đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để các đơn vị viễn thông khác triển khai thi công.

Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông liên quan, ông Quan đề nghị khẩn trương kéo cáp, ngầm hóa toàn bộ hệ thống cáp viễn thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Định, đồng bộ với các hạng mục đang triển khai, hoàn thành trước ngày 8.12.

Song song đó, với hệ thống trụ điện, ông Quan đề nghị Công ty điện lực Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương nhổ trụ, cắt dây điện trên đường Nguyễn Thị Định, bảo đảm đồng bộ với tiến độ dự án và hoàn thành trước ngày 11.12.

Trụ điện trên toàn tuyến đường làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG





Đường Nguyễn Thị Định dự kiến khánh thành ngày 30.12

UBND phường Cát Lái giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường chủ trì với các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Đơn vị này cũng phải xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thiện những hạng mục còn lại như thảm nhựa, tái lập vỉa hè, chiếu sáng, lắp đặt dải phân cách và kẻ vạch sơn làn đường, bảo đảm tiến độ chuẩn bị khánh thành. Thường trực UBND phường dự kiến kiểm tra tiến độ tại hiện trường vào ngày 30.11.

Theo bà Phạm Ngọc Thảo Giang, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND phường Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định dự kiến khánh thành ngày 30.12.2026.