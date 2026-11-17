Hình ảnh mô phỏng tàu Voyager ảnh: NASA/JPL-Caltech

Đối với những người không thích các chuyến bay đường dài, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được chuyện phải mất tới 3.300 năm mới có thể đến nơi.

Khởi hành năm 1977 và đến tháng 11.2026 mới đến điểm cách trái đất 1 ngày ánh sáng, đó chính là Voyager 1, tàu vũ trụ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Một ngày ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong 24 giờ, tức khoảng 26 tỉ km. Nói cách khác, ánh sáng chỉ mất một ngày để vượt qua quãng đường mà Voyager 1 phải mất gần 50 năm mới vượt qua, theo Reuters.

Thế nhưng, Voyager 1 không chỉ ở rất xa, mà còn đang di chuyển với tốc độ ấn tượng, lên đến 61.000 km/giờ.

Vào thời điểm được phóng năm 1977, tàu Voyager 1 được tính toán để tận dụng hiện tượng thẳng hàng hiếm gặp của các hành tinh, vốn chỉ xảy ra khoảng 176 năm một lần. Đó là thời điểm sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương xếp trên một đường thẳng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã định, Voyager 1 sử dụng lực hấp dẫn của sao Mộc và sao Thổ để tăng tốc và đạt được vận tốc như hiện nay.

Hình ảnh của hệ mặt trời được Voyager 1 chụp hôm 14.2.1990 ảnh: NASA/JPL-Caltech

Bằng cách nào Voyager 1 đi xa đến thế và đang đi đâu?

Trong môi trường chân không của không gian, chẳng gì có thể làm chậm lại chuyển động của một vật thể.

Vào ngày Valentine năm 1990, từ vị trí ngoài sao Hải Vương, Voyager 1 chụp bức ảnh toàn cảnh duy nhất của hệ mặt trời.

Năm 2012, con tàu trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đi vào không gian liên sao.

Và cuộc hành trình vẫn tiếp diễn. Theo dự đoán, trong khoảng 40.000 năm nữa, rất lâu sau khi nguồn năng lượng plutonium trên tàu cạn kiệt, Voyager 1 vẫn tiếp tục lang thang vô định trong không gian và bay ngang sao Gliese 445, cách trái đất hơn 17 năm ánh sáng.

Trước đó, Voyager 1 sẽ cần khoảng 18.000 năm để đạt đến cột mốc cách trái đất 1 năm ánh sáng.

Như NASA đã đưa ra dự báo cho cuộc hành trình của Voyager 1, có lẽ con tàu vũ trụ này của nhân loại được định sẵn "có lẽ là mãi mãi" sẽ trôi dạt trong Dải Ngân hà.