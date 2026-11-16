Tín hiệu bí ẩn đến từ hệ sao hiếm cách trái đất hơn 5.000 năm ánh sáng

Chùm tia từ sao lùn trắng đi qua khí quyển của một ngôi sao đồng hành trong hình ảnh mô phỏng của ICAR ảnh: ICAR

Đội ngũ các nhà thiên văn học tại Đại học Curtin (Úc) và Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Thiên văn Vô tuyến (ICAR) trụ sở tại bang Tây Úc phát hiện tín hiệu vô tuyến bí ẩn xuất phát từ một hệ sao đôi bất thường.

Hệ sao đôi bao gồm một sao lùn trắng, tức lõi của một ngôi sao đã chết, có chu kỳ quay 8 phút, và một sao loại G tương tự mặt trời, thường được gọi là sao lùn vàng, theo báo Independent.

Các nhà khoa học cho biết đây là lần đầu tiên các xung vô tuyến sóng ngắn được phát hiện đến từ những ngôi sao này. Trước đó, các dạng tín hiệu tương tự chỉ xuất phát từ những hệ với các sao lùn đỏ nhỏ hơn và nguội hơn. Đây cũng là loại sao có kích thước nhỏ nhất và nhiệt độ thấp nhất trong vũ trụ.

"Lần đầu tiên các xung tín hiệu đủ rõ để có thể thấy được sao lùn trắng di chuyển trên quỹ đạo quanh sao đồng hành", theo tiến sĩ Sam McSweeney, người thực hiện khám phá trên.

Để rút ra kết luận trên, tiến sĩ McSweeney và đội ngũ của ông đã xử lý hơn 100 giờ dữ liệu tại Trung tâm Nghiên cứu Siêu máy tính Pawsey Tây Úc để xác nhận chuyển động của sao lùn trắng của hệ sao đôi mà họ đặt tên là "GPM J071507−114153."

GPM J071507−114153 được xác định nhờ vào kính viễn vọng Murchison Widefield Array đặt tại bang Tây Úc với nhiệm vụ quét ảnh Dải Ngân hà. Kế đến, các chuyên gia sử dụng kính viễn vọng vô tuyến MeerKAT (Nam Phi) để định vị chính xác hệ sao này, theo bà Natasha Hurley-Walker, trợ lý giáo sư của Đại học Curtin.

Trước đó, các nhà nghiên cứu từng phát hiện những hệ sao với các thành viên có biểu hiện tương tự, tức phát ra những tín hiệu vô tuyến theo chu kỳ bật - tắt. Thế nhưng, đến nay các nguồn phát chính xác của những xung tín hiệu này vẫn chưa được xác định rõ.