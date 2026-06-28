Courteney Cox của loạt phim 'Friends' chia tay bạn trai kém 12 tuổi

Courteney Cox âm thầm chia tay bạn trai kém 12 tuổi ẢNH: AFP

Hôm 27.6 (giờ địa phương), tạp chí People xác nhận nữ diễn viên Courteney Cox (62 tuổi) và ca sĩ - nhạc sĩ Johnny McDaid (50 tuổi) đã "đường ai nấy đi" sau hơn 10 năm bên nhau. Trong khi đó, nguồn tin của Daily Mail tiết lộ cặp đôi đã chia tay trong hòa bình từ cuối năm ngoái. Cả hai được cho là không gặp mâu thuẫn gay gắt mà chỉ là đưa ra quyết định tách khỏi nhau, tập trung vào cuộc sống riêng của mỗi người. Nguồn tin thân cận chia sẻ với trang này: "Johnny luôn nói tốt về Courteney. Họ có một mối quan hệ sâu sắc và vẫn giữ được tình bạn thân thiết. Họ là những người bạn tuyệt vời và rất quan tâm đến nhau".

Hiện hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng về tình trạng mối quan hệ của họ. Lần cuối cùng Courteney Cox - Johnny McDaid xuất hiện công khai cùng nhau là tại một sự kiện thể thao vào tháng 9.2025.

Cặp đôi từng trải qua cuộc tình hết tan rồi hợp kéo dài hơn chục năm ẢNH: AFP

Theo People, Courteney Cox và Johnny McDaid bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2013 sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc xa hoa do minh tinh 6X tổ chức. Cặp đôi đính hôn 9 tháng sau đó, nhưng đã hủy hôn vào cuối năm 2015. Đến năm 2016, cả hai tái hợp rồi bên nhau suốt nhiều năm qua. Trên podcast Minnie Questions with Minnie Driver hồi 2024, nữ diễn viên kỳ cựu tiết lộ cô và bạn trai lâu năm từng chia tay ngay trong một buổi trị liệu dành cho các cặp đôi và cho biết đó là một cú sốc rất lớn với mình.

"Chúng tôi chia tay ngay trong buổi trị liệu. Tôi hoàn toàn không hề biết chuyện đó sắp xảy ra, dù có lẽ tôi nên nhận ra. Anh ấy nói lời chia tay chỉ trong phút đầu tiên của buổi gặp… Chúng tôi đã đính hôn và tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi đau đớn khủng khiếp", minh tinh thừa nhận. Ngôi sao Mỹ tiếp tục: "Anh ấy không cố tình khiến tôi sốc. Chỉ là anh ấy đã quá đau khổ trong mối quan hệ này. Có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết đến mức anh ấy buộc phải tự bảo vệ con tim của mình".

Courteney Cox nhấn mạnh rằng cuộc chia tay đã giúp cô dành thời gian nhìn lại chính mình, thiết lập những ranh giới của bản thân. Nữ nghệ sĩ cũng biết ơn vì lần đổ vỡ ấy đã thay đổi mối quan hệ của họ khi cả hai quay lại với nhau vào năm sau. "Điều đó thực sự giúp tôi hiểu mình đã sống và ứng xử với thế giới như thế nào. Tôi nhận ra những điều bắt nguồn từ thời thơ ấu mà mình vẫn luôn khao khát. Chẳng hạn như việc muốn được đàn ông ngưỡng mộ, hay những điều mà tôi không biết cách buông bỏ để có thể duy trì một mối quan hệ lành mạnh", diễn viên chia sẻ trong podcast.

Courteney Cox tại buổi ra mắt phim Scream 7 ở Los Angeles (Mỹ) vào tháng 2.2026 ẢNH: AFP

Courteney Cox sinh năm 1964 tại Mỹ, trở nên nổi tiếng từ thập niên 1980. Minh tinh được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai Monica Geller trong loạt sitcom đình đám Friends (1994 - 2004) và Gale Weathers trong loạt phim điện ảnh Scream (1996 - 2026). Ngôi sao kỳ cựu còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Family Ties, Dirt, Cougar Town, Bedtime Stories, Mothers and Daughters… Courteney Cox sở hữu công ty sản xuất riêng cùng chồng cũ, tham gia nhiều dự án với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Trong suốt sự nghiệp, Cox nhận nhiều giải thưởng: Emmy, SAG, Quả cầu vàng… đồng thời được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi 2023 vì những cống hiến trong lĩnh vực phim ảnh.

Về đời tư, Courteney Cox từng trải qua cuộc hôn nhân với David Arquette (bạn diễn trong phim Scream) và có một con gái tên Coco (hiện 22 tuổi).