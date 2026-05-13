CPV Food cam kết thực hiện '3 an toàn'

Quang Thuần
13/05/2026 14:19 GMT+7

Công ty TNHH CPV Food, thành viên của Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam vừa tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận chất lượng quốc tế tích hợp đồng thời công bố chương trình "3 An toàn", áp dụng các chuẩn mực quản trị thực phẩm toàn cầu tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho thực phẩm chế biến Việt trên thị trường quốc tế.

CPV Food cam kết thực hiện '3 an toàn' - Ảnh 1.

Ông Wirat Wongpornpakdee - Phó tổng giám đốc C.P. Việt Nam cho biết việc đạt chứng nhận CPF Food Standard là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng chuẩn sản xuất thực phẩm của C.P. Việt Nam

Tổ hợp CPV Food Bình Phước, với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, là một trong những nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa chiến lược phát triển chuỗi giá trị thực phẩm hiện đại của C.P. Việt Nam. Từ hệ thống sản xuất đồng bộ này, doanh nghiệp hiện đang cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho nhiều thị trường như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông… Việc CPV Food Bình Phước trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này cho thấy năng lực của C.P. Việt Nam trong việc triển khai các chuẩn mực quản lý tích hợp theo định hướng toàn cầu. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa mô hình sản xuất toàn chuỗi tại Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ đồng bộ về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc trong ngành thực phẩm.

Đây là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp được thiết lập bởi CPF, một thành viên chủ lực trong lĩnh vực thực phẩm của Tập đoàn C.P. nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà của C.P. trên toàn cầu. Chứng nhận này được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cùng tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập, qua đó tăng tính minh bạch và niềm tin của thị trường đối với hệ thống sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp. 

Hệ thống này cũng tích hợp nhiều yêu cầu quản lý quốc tế trong một khung thống nhất như HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC và các thực hành liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với việc đón nhận chứng nhận quốc tế, CPV Food chính thức công bố chương trình "3 An toàn", gồm: An toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, An toàn trong chuỗi sản xuất và An toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn. Sản phẩm sẽ được kiểm soát từ trước khi sản xuất đến khi đưa ra thị trường. Mỗi sản phẩm không chỉ được kiểm tra ở khâu cuối cùng, mà được quản lý từ nguyên liệu, điều kiện sản xuất, quy trình chế biến, bảo quản đến thành phẩm, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình.

Mô hình tích hợp Feed - Farm - Food cho phép CPV Food quản lý đồng bộ từ thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại, giết mổ đến chế biến. Ở đầu vào, nguyên liệu và các yếu tố phục vụ sản xuất được lựa chọn từ những đối tác đã được đánh giá theo tiêu chí nghiêm ngặt, góp phần bảo đảm sự ổn định, minh bạch và bền vững của toàn chuỗi.


HAGL bắt tay tỉnh Champasak phát triển 5.000 ha cà phê

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và chính quyền tỉnh Champasak (Lào) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển 5.000 ha cà phê cùng nhà máy chế biến tại cao nguyên Bolaven - vùng trồng cà phê được đánh giá hàng đầu Đông Nam Á.

CPV C.P. Việt Nam Công ty C.P Việt Nam An toàn thực phẩm CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
