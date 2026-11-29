Ngày 28.11, trước diễn biến thời tiết phức tạp, Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã chủ động phối hợp chính quyền các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao trên quốc lộ 49.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Huế, đã cùng chính quyền xã Bình Điền, xã A Lưới 5 và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại 3 điểm Km 61+250, Km 67+800 và Km 75+300 trên quốc lộ 49.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Huế kiểm tra tại điểm sạt lở trên quốc lộ 49 ẢNH: PHẠM BÉ

Quốc lộ 49 kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi A Lưới, có địa hình phức tạp, nhiều đoạn sát sườn núi. Qua kiểm tra ghi nhận một số điểm sạt lở mái taluy, xói lở nền đường, đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài.

Tại hiện trường, các đơn vị đã đánh giá mức độ nguy hiểm từng điểm, thống nhất giải pháp cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sạt lở, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin ứng phó tình huống phát sinh.

Cùng với phòng ngừa sạt lở, Phòng CSGT Công an thành phố Huế phối hợp UBND các xã Bình Điền, A Lưới 3, A Lưới 5 và Sở Xây dựng thành phố Huế khảo sát vị trí lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên quốc lộ 49.

Đoàn công tác thống nhất chọn 20 vị trí, kinh phí dự kiến khoảng 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, giao UBND xã A Lưới 3 làm đầu mối làm thủ tục đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định.

Lực lượng chức năng khảo sát các điểm lắp đèn chiếu sáng trên quốc lộ 49 ẢNH: PHẠM BÉ

Theo đại tá Lê Viết Phương, việc chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn gắn với cải thiện hạ tầng thể hiện trách nhiệm của lực lượng CSGT và sự phối hợp giữa các cấp, ngành ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tai nạn, ùn tắc, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.

Phòng CSGT Công an thành phố Huế cũng khuyến cáo người dân đi trên tuyến miền núi khi mưa lớn cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không tự ý vào khu vực có biển cảnh báo, rào chắn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.