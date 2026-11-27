Ngày 27.11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh cán bộ công an ôm 2 em nhỏ trong tiết trời mưa lạnh, băng qua điểm sạt lở. Việc hỗ trợ người dân xuyên đêm giúp nhiều trường hợp mắc kẹt về nhà an toàn.

Kèm theo clip là dòng trạng thái: "Mưa phùn lất phất lúc 11 giờ đêm ở vùng cao, đất đá sạt lở chắn ngang tuyến quốc lộ 49 qua xã A Lưới 5, giao thông chia cắt. Giữa lúc người dân và mấy đứa nhỏ mắc kẹt chưa thể về nhà, các anh công an xắn quần, lội qua lớp đất đá trơn trượt, ôm chặt 2 em nhỏ vào lòng dìu qua điểm sạt lở.

Chẳng cần lời hoa mỹ nào cả, nhìn tấm ảnh người dân ghi lại rồi chia sẻ trên mạng là đủ thấy ấm lòng. Giữa mưa rét và hiểm nguy, cái ôm ấy vừa vững chãi vừa thương. Những hình ảnh đẹp và lặng lẽ như thế rất đáng được lan tỏa".

Cán bộ công an ôm trẻ nhỏ băng qua điểm sạt lở trơn trượt trên quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 trong đêm mưa lạnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc diễn ra tối 25.11 tại điểm sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5, thành phố Huế.

Chiều 25.11, mưa lớn làm lượng lớn đất đá từ taluy dương tràn xuống đường, khiến giao thông tê liệt nhiều giờ trên tuyến đường huyết mạch lên các xã miền núi thành phố Huế và làm nhiều người dân mắc kẹt, không thể trở về nhà.

Nhận tin báo, lực lượng gồm Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố Huế), Công an xã A Lưới 5 và công nhân đường bộ có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn trên tuyến.

Hiện trường điểm sạt lở ẢNH: BÌNH THIÊN

Do đất đá nhiều, việc xử lý kéo dài nhiều giờ, đến 23 giờ cùng ngày, vị trí này vẫn chưa thể thông xe. Nhiều người dân, trong đó có trẻ nhỏ, vẫn sốt ruột chờ đợi.

Sau khi mở được lối đi bộ nhỏ, lực lượng công an đã hỗ trợ người dân băng qua, bế các em nhỏ trên tay để bảo đảm an toàn. Công việc này diễn ra đến 1 giờ sáng hôm sau. Đến rạng sáng, tuyến đường mới thông xe tạm thời.

Người dân cùng trẻ nhỏ mắc kẹt được lực lượng công an hỗ trợ di chuyển qua lối đi bộ nhỏ trong đêm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong lúc hỗ trợ người dân, hình ảnh cán bộ công an ôm các em nhỏ vượt qua bùn đất của điểm sạt lở dưới trời mưa được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội. Khoảnh khắc này sau đó lan tỏa mạnh, thu hút hàng chục ngàn người xem.

Nhiều tài khoản bày tỏ sự quan tâm, để lại bình luận cảm kích.

"Khung cảnh cứu hộ giữa đường bị sạt lở A Lưới 5 trong đêm mưa, địa hình hiểm trở, ánh đèn xuyên màn sương núi. Hình ảnh người chiến sĩ không quản ngại gian khó, dũng cảm đưa người dân đến nơi an toàn", một tài khoản bình luận.

Công tác đảm bảo an toàn tại vị trí sạt lở diễn ra xuyên đêm ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo tìm hiểu, 2 cán bộ trong clip là thiếu tá Trần Chung, Phó đội trưởng CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) và thượng úy Lê Quang Bình, Công an xã A Lưới 5 (Công an thành phố Huế).