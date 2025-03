CSGT Công an tỉnh Quảng Bình lập tổ tuần tra đặc biệt, không bỏ trống địa bàn

Ngày 24,3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay sau khi thực hiện chủ trương giải thể công an cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy và thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai các tổ tuần tra đặc biệt với sự phối hợp của nhiều lực lượng. Mục tiêu của các tổ công tác là duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các địa bàn cơ sở.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện ẢNH: T.L

Cụ thể, có 8 tổ tuần tra, mỗi tổ gồm 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình được phân công về các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, còn có 2 tổ đặc biệt, mỗi tổ gồm 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã, phường, do một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình làm tổ trưởng.

Các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, sử dụng phương thức hóa trang, mật phục theo các khung giờ khác nhau để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất ATGT.

Công tác tuần tra tập trung vào 6 nhóm chuyên đề chính: Vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo an toàn; vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, đi ngược chiều; điều khiển phương tiện thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, giám sát thiết bị hành trình; học sinh vi phạm trật tự ATGT, tuyên truyền thói quen "đã uống rượu bia - không lái xe".

Lập biên bản những người vi phạm ATGT ẢNH: T.L

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, các tổ công tác đã chủ động khảo sát, nắm tình hình địa bàn, xác định các tuyến đường trọng điểm, các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và mật phục.

Bỏ công an cấp huyện, người dân Quảng Bình tiếp nhận xử lý vi phạm ATGT ở đâu? Ngày 24.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính khi không tổ chức công an cấp huyện, để tạo điều kiện thuận tiện cho người vi phạm và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị thông báo 5 điểm xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, điểm huyện Minh Hóa - Tuyên Hóa: tại trụ sở Công an H.Tuyên Hóa cũ, địa chỉ 110 Trần Hưng Đạo, tiểu khu 1, TT.Đồng Lê, H.Tuyên Hóa. Điểm TX.Ba Đồn - H.Quảng Trạch: tại trụ sở Công an TX.Ba Đồn cũ, địa chỉ tổ dân phố Thọ Đơn, P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn. Điểm H.Bố Trạch: tại trụ sở Công an H.Bố Trạch cũ, địa chỉ số 370 Hùng Vương, tổ dân phố 2, TT.Hoàn Lão, H.Bố Trạch. Điểm H.Lệ Thủy: tại trụ sở Công an H.Lệ Thủy cũ, địa chỉ: số 43 Dương Văn An, tổ dân phố Phong Giang, TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy Điểm xử lý trung tâm TP.Đồng Hới - H.Quảng Ninh: tại trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ số 128 Nguyễn Hữu Cảnh, tổ dân phố Trung Trinh, TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh.