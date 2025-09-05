Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT dẫn đường, vượt trên 100 km, đưa bé gái bị rắn lục cắn đi cấp cứu

Đức Nhật
Đức Nhật
05/09/2025 15:26 GMT+7

Bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn đã được CSGT Gia Lai dẫn đường đưa đến bệnh viện, cấp cứu thành công, hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Ngày 5.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã hỗ trợ đưa bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn vượt trên 100 km đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT dẫn đường cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn - Ảnh 1.

Xe CSGT dẫn đường hỗ trợ cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, ngày 3.9, bé N.D.P.A (4 tuổi, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị rắn lục cắn. Gia đình nhanh chóng sơ cứu và đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị.

Quãng đường từ nhà đến bệnh viện hơn 100 km, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi nọc độc rắn lục rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời. Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

Hai tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (đang làm nhiệm vụ trên QL25 và QL14) đã dùng xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ dẹp đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển nhanh chóng.

CSGT dẫn đường cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn - Ảnh 2.

Sức khỏe của bé đã ổn định và được cho xuất viện.

ẢNH: AMA KHAI

Nhờ sự phối hợp kịp thời, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện nhanh chóng và được các y, bác sĩ cấp cứu khẩn cấp, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và được cho xuất viện.

Gia đình cháu bé xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai vì đã tận tình giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ cứu sống cháu bé bị rắn lục cắn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Tin liên quan

2 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang làm vườn

2 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang làm vườn

Trong lúc dọn cây ngoài vườn, ông L.T.B (58 tuổi, ngụ Long An) có cảm giác đau bàn tay trái, khi nhìn lại thì thấy vết thương nhỏ đang rỉ máu.

Khám phá thêm chủ đề

rắn lục cắn rắn lục đuôi đỏ cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn Gia Lai CSGT cứu sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận