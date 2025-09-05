CSGT dẫn đường, vượt trên 100 km, đưa bé gái bị rắn lục cắn đi cấp cứu

Ngày 5.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã hỗ trợ đưa bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn vượt trên 100 km đến bệnh viện cấp cứu.

Xe CSGT dẫn đường hỗ trợ cấp cứu bé gái bị rắn lục cắn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, ngày 3.9, bé N.D.P.A (4 tuổi, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị rắn lục cắn. Gia đình nhanh chóng sơ cứu và đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị.



Quãng đường từ nhà đến bệnh viện hơn 100 km, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi nọc độc rắn lục rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời. Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

Hai tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (đang làm nhiệm vụ trên QL25 và QL14) đã dùng xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ dẹp đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển nhanh chóng.

Sức khỏe của bé đã ổn định và được cho xuất viện. ẢNH: AMA KHAI

Nhờ sự phối hợp kịp thời, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện nhanh chóng và được các y, bác sĩ cấp cứu khẩn cấp, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và được cho xuất viện.

Gia đình cháu bé xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai vì đã tận tình giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ cứu sống cháu bé bị rắn lục cắn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.