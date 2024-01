CSGT dùng công nghệ xử lý vi phạm, giảm phiền hà cho người dân

Hơn 30.000 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 10 ngày

Theo Cục CSGT (C08) Bộ Công an, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và điện của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết và các sự kiện lớn, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông toàn quốc.

Bộ Công an mở cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông MINH NHẬT

Cao điểm này diễn ra từ 11.1 - 9.3. Lực lượng CSGT sẽ phối hợp cùng các lực lượng liên quan trong công an nhân dân tập trung phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai cao điểm với mục tiêu vừa phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đấu tranh với các loại tội phạm; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội dịp cuối năm, đầu năm của người dân.

Sau 10 ngày thực hiện (từ 11.1 - 21.1), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 124.533 trường hợp vi phạm, tạm giữ 42.522 phương tiện, tước 25.320 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 30.491 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25.320 trường hợp vi phạm về tốc độ, 2.028 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 441 trường hợp quá khổ giới hạn, 194 trường hợp vi phạm chất ma túy…

Trong 10 ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 124.000 trường hợp vi phạm MINH NHẬT

Riêng trên tuyến QL1A, C08 đã trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo CSGT trên quyết kiểm soát 109.222 phương tiện, trong đó phát hiện, lập biên bản xử lý 18.613 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.465 phương tiện và 4.314 giấy phép lái xe. Trong đó, 3.173 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 35 trường hợp vi phạm về ma túy, 6.442 trường hợp vi phạm tốc độ…

Dùng công nghệ để rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người dân

Theo C08, điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A là cơ quan này đã chỉ đạo công an các địa phương trên tuyến thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến vào hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Để giảm thời gian, tránh phiền hà cho người dân bị kiểm tra, lực lượng CSGT đã cho thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến MINH NHẬT

Đại diện C08 cho hay, ứng dụng tuần tra, kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng CSGT được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông.

Điểm nổi bật của ứng dụng là sử dụng công nghệ quét QR Code, căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng, chính xác và được kết nối trực tuyến tới các tổ CSGT đang hoạt động trên QL1A. Đồng thời kết nối về Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp để quản lý, điều hành.

Từ dữ liệu nhập lên, lực lượng CSGT sẽ không kiểm tra trùng lặp, tránh một phương tiện bị kiểm soát nhiều lần gây mất thời gian MINH NHẬT

"Việc áp dụng công nghệ giúp tránh chồng chéo trong việc kiểm soát phương tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Các tổ CSGT nhanh chóng xác định phương tiện đã được kiểm tra trước đó hay chưa, thời gian, địa điểm kiểm tra để quyết định có thực hiện dừng phương tiện kiểm soát hay không, hạn chế việc dừng một phương tiện nhiều lần, liên tục, gây phiền phức cho người điều khiển phương tiện và người ngồi trên xe.

Đồng thời, ứng dụng giúp rút ngắn thời gian kiểm soát bởi thông tin, tình trạng pháp lý của giấy tờ liên quan đến người điều khiển, tiết kiệm thời gian kiểm tra của lực lượng chức năng và thời gian của doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện cũng như tiết kiệm vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát như ống thổi, que test, phiếu in kết quả...", đại diện C08 thông tin.

Đại diện C08 cho hay, kết quả tra cứu từ ứng dụng cho thấy từ 6 giờ ngày 20.1 đến 6 giờ ngày 21.1, CSGT các địa phương đã nhập lên ứng dụng 7.576 lượt kiểm tra phương tiện, trong đó có 1.709 trường hợp vi phạm: gồm 294 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 26 trường hợp quá tải quá khổ, 26 trường hợp chở quá số người quy định, 67 trường hợp đi không đúng làn đường, 10 trường hợp đi ngược chiều, 9 trường hợp vi phạm ma túy…