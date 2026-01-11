Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT phá cửa cứu 11 người trong ngôi nhà bị cháy

Khánh Hoan
Khánh Hoan
11/01/2026 10:10 GMT+7

Phát hiện vụ cháy nhà dân ven QL1A lúc rạng sáng, lực lượng CSGT đã kịp thời phá cửa cuốn, hỗ trợ 11 người đang mắc kẹt bên trong nhà thoát ra ngoài an toàn.

Sáng 11.1, Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, lực lượng CSGT vừa hỗ trợ, kịp thời cứu 11 người bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân.

Theo đó, khoảng 1 giờ 55 cùng ngày, tổ công tác số 7, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) trên đường tuần tra, khi đến khối Tân Tiến, P.Hoàng Mai, Nghệ An thì phát hiện vụ cháy nhà dân.

CSGT phá cửa cứu 11 người trong ngôi nhà bị cháy - Ảnh 1.

CSGT phá cửa cuốn để giải cứu người mắc kẹt bên trong nhà bị cháy

ẢNH: G.T

Thời điểm đó, lửa đã bùng lên rất mạnh và đang có nguy cơ cháy lan sang nhà hàng xóm ở liền kề. Lực lượng CSGT đã dừng xe, sử dụng khúc gỗ lớn để phá cửa cuốn và hô hoán, hỗ trợ 11 người đang ngủ ở trong nhà thoát ra ngoài an toàn. Lúc này còn có một xe ô tô tải đang đậu sát khu vực bị cháy cũng được CSGT hỗ trợ di dời ra ngoài kịp thời. 

Sau khi nhận được tin báo cháy từ CSGT, Công an P.Hoàng Mai và lực lượng cứu hỏa được điều đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt.

CSGT phá cửa cứu 11 người trong ngôi nhà bị cháy - Ảnh 2.

Lửa bùng lên dữ dội tại ngôi nhà bị cháy

ẢNH: G.T

Một lãnh đạo P.Hoàng Mai cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà ông N.B.K (41 tuổi). Khu vực xảy ra cháy rộng khoảng 10 m2, là nơi để xe máy, xe đạp điện. Vụ cháy đã gây thiệt hại 5 xe máy, 1 xe đạp điện.

Nguyên nhân cháy theo nhận định ban đầu là do chập điện.

Tin liên quan

CSGT giải cứu thiếu niên 16 tuổi mắc bẫy 'việc nhẹ lương cao'

CSGT giải cứu thiếu niên 16 tuổi mắc bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Một thiếu niên ở Bắc Ninh bị lừa đưa vào các tỉnh phía nam làm 'việc nhẹ lương cao' được lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, giải cứu kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Nghệ An giải cứu cháy nhà dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận