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Thời sự

CSGT Quảng Trị dẫn đường đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân, lực lượng CSGT Quảng Trị đã dùng xe chuyên dụng, dẫn đường đưa một người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời.

Sáng nay 18.7, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người bị tai nạn kịp thời đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT Quảng Trị dẫn đường đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu- Ảnh 1.

Xe CSGT Quảng Trị dẫn đường đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu

ẢNH: PHÒNG CSGT

Trước đó, vào chiều 17.7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của của đơn vị nhận được đề nghị khẩn cấp từ người dân về việc hỗ trợ đưa một bệnh nhân bị tai nạn đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Quảng Trị đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trong thời gian nhanh nhất để kịp cấp cứu.

CSGT Quảng Trị dẫn đường đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu- Ảnh 2.

Người bị tai nạn giao thông được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện

ẢNH: PHÒNG CSGT

Anh Nguyễn Thanh Hải, người chở nạn nhân tai nạn giao thông bám theo xe của lực lượng CSGT, cho biết khi nhận tin người hàng xóm là anh L.V.L bị tai nạn và đang được sơ cứu tại Trạm Y tế Quảng Đông, anh Hải lập tức lái xe cá nhân đến đón. 

Khi đến khu vực xã Quảng Hưng cũ, gặp tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ, anh đã đề nghị hỗ trợ và ngay lập tức được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ.

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