Thời sự

CSGT Quảng Trị kịp chuyển cấp cứu một nữ sinh ngất xỉu ven đường

Bá Cường
27/03/2026 11:56 GMT+7

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị vừa hỗ trợ đưa một nữ sinh đi cấp cứu kịp thời sau khi phát hiện nữ sinh này bị ngất xỉu trên đường.

Sáng nay 27.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết các chiến sĩ tại tổ 1 thuộc đơn vị đã hỗ trợ một nữ sinh bị ngất xỉu trên đường kịp thời đi cấp cứu tại trung tâm y tế.

Trước đó, trưa 26.3, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km648 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoàn Lão (Quảng Trị), tổ công tác do trung tá Mai Tân Sơn làm tổ trưởng phát hiện nhóm học sinh đang đứng bên đường liên tục ra dấu hiệu cầu cứu.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa nữ sinh đến trung tâm y tế để cấp cứu

ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã lập tức dừng xe và tiếp cận hiện trường. Qua xác minh, các học sinh cho biết khi đang điều khiển xe máy điện thì có một nữ sinh bất ngờ ngất xỉu, ngã xuống đường, rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Nắm được tình hình, tổ công tác đã lập tức sử dụng phương tiện chuyên dụng, khẩn trương đưa nữ sinh gặp nạn đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị, nữ sinh đã được cấp cứu đúng thời điểm, qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe.

