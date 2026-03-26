Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bò mẹ kêu 'cầu cứu' khi bê con 2 ngày tuổi ngã xuống vực

Dương Lan
26/03/2026 05:30 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh bò mẹ liên tục kêu khi bê con mới 2 ngày tuổi ngã xuống vực, may mắn được người đi đường phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm dòng trạng thái: "Đang đi thì gặp con bò kêu, hóa ra bê con bị ngã xuống đây". Theo đó, con bê nhỏ không may rơi xuống vực, không thể tự đứng dậy. Bò mẹ đứng phía trên liên tục kêu, hướng ánh nhìn xuống vực và nhất quyết không rời đi. Sau khi được một người đàn ông hỗ trợ, bê con dần cử động trở lại và có thể đứng lên, theo bò mẹ tiếp tục di chuyển.

Bò mẹ cầu cứu khi bê con 2 ngày tuổi ngã xuống vực gây xúc động cộng đồng - Ảnh 1.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình mẫu tử của loài vật. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhắc nhở người nuôi cần chú ý hơn trong việc chăm sóc bê, đặc biệt là giai đoạn những ngày đầu sau sinh khi con vật còn yếu, dễ bị ngã.

Clip ông Thắng giải cứu con bê khỏi vực

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Dương Quốc Thắng (47 tuổi, ở phường Việt Hưng, Quảng Ninh) cho biết khoảnh khắc về hai mẹ con bò được ghi lại cách đây ít ngày.

Theo ông Thắng, khi đang trên đường đi làm, ông bất ngờ thấy bò mẹ có biểu hiện hoảng loạn, liên tục kêu nên dừng lại kiểm tra. Nhìn xuống vực, ông phát hiện bê con nằm bất động, không thể cựa quậy.

"Nếu lúc đó bò mẹ bình thường thì tôi đã đi qua mà không để ý. Nhưng thấy nó cuống quýt quá nên tôi mới dừng lại. Con bê mới sinh được khoảng 2 ngày, vì hôm trước tôi có gặp chủ của chúng đi ngang và biết thời điểm bê ra đời. Sợ để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi lập tức xuống vực bế con bê lên rồi mới tiếp tục đi làm", ông Thắng kể lại.

Sau khi bê con được bế lên, bò mẹ mừng rỡ và cùng nhau di chuyển về nhà. Ông Thắng cho rằng nếu không có người hỗ trợ, bò mẹ có thể sẽ đứng chờ tại đó rất lâu cho đến khi bê con được cứu.

Con bò mẹ được người chủ hiện tại nuôi khoảng 1 năm nay, trước đó nó đã sinh nhiều lứa bê khác. Người đàn ông bất ngờ khi đoạn clip thu hút được hàng chục ngàn lượt lượt xem, bình luận.

Ông Thắng xúc động trước sự gắn bó và bản năng bảo vệ con của động vật. Vốn là người yêu động vật, ông Thắng chia sẻ thường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mỗi khi bắt gặp những con thú đáng yêu và chia sẻ lên mạng xã hội.

Tin liên quan

Clip bò mẹ chạy theo xe máy chở con bê gãy chân: Dân mạng rưng rưng

Clip bò mẹ chạy theo xe máy chở con bê gãy chân: Dân mạng rưng rưng

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bò mẹ chạy theo xe máy chở con bê bị gãy chân suốt quãng đường dài. Khoảnh khắc tình mẫu tử của loài vật khiến nhiều người xúc động.

Chuyện hai mẹ con bò đi tránh lũ biết tìm đường về nhà khiến chủ ngỡ ngàng

Clip con bò quỳ xuống khi bị dắt đi: Cái kết khiến nhiều người bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

bò mẹ giải cứu bê con bò mẹ cầu cứu Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận