CSGT xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn đợt nghỉ lễ

Vĩnh Long: 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 2.5, tin Công an tỉnh Vĩnh Long, trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lực lượng CSGT trong tỉnh tổ chức tuần tra và phát hiện, xử lý gần 600 trường hợp vi phạm; trong đó có hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên QL53 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long NAM LONG

Cụ thể, trong 577 trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm 201 trường hợp nồng độ cồn, vi phạm tốc độ 165 trường hợp, còn lại là các lỗi vi phạm khác, như: dừng, đỗ sai quy định; đi ngược chiều; không giấy phép lái xe; phương tiện quá hạn hoặc hết hạn đăng kiểm… tạm giữ 280 phương tiện.

Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, đã phát hiện, xử lý 22 trường hợp vi phạm do chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Trà Vinh: 117 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm chết 1 người, bị thương 2 người; phát hiện triệt xóa 3 vụ đánh bạc trái phép, xử lý hành chính 20 người; phát hiện, bắt quả tang 6 vụ, 15 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 10 người.



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường qua tỉnh NAM LONG

Trên lĩnh vực giao thông, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4 người, bị thương 4 người. Lực lượng CSGT tuần tra, phát hiện 464 trường hợp vi phạm, trong đó có 117 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 262 phương tiện và các giấy tờ liên quan, ra quyết định xử phạt hành chính 65 trường hợp với tổng số tiền 163 triệu đồng...

Công an TP.Huế xử lý 120 trường hợp vi phạm nồng độ

Ngày 2.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông sau 5 ngày triển khai toàn bộ lực lượng để xử lý các vi phạm đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Lực lượng CSGT - trật tự Công an TP.Huế làm việc dịp lễ 30.4 - 1.5 BÌNH THIÊN

Đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, lượng du khách đến TP.Huế tăng đột biến, nhất là các điểm tham quan, vui chơi như biển Thuận An, lễ hội ẩm thực, đại nội Huế, các di tích… Vì vậy, Công an TP.Huế đã huy động lực lượng để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi người dân và du khách.

Với phương châm "thức cho dân ngủ, gác cho dân yên, tạm gác niềm vui riêng", trong dịp lễ này, Công an TP.Huế đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT - trật tự cùng các phương tiện kỹ thuật, phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn tổ chức tuần tra xử lý vi phạm.

Công an TP.Huế xử lý 120 trường hợp vi phạm nồng độ cồn BÌNH THIÊN

Trong 5 ngày (từ 24.4 - 1.5), riêng Đội CSGT - trật tự Công an TP.Huế đã phát hiện, xử lý 203 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, trong đó có 120 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 4 ô tô, 150 xe máy... Tổng số tiền phạt ước tính hơn 700 triệu đồng.